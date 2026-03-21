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Daniel Oscar Buira murió durante la madrugada de este sábado mientras se encontraba en la Escuela de Percusión La Chilinga, ubicada en la calle Marconi al 100, en El Palomar, partido de Morón.

El hecho ocurrió cerca de las 4:26, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona descompensada en el lugar. Personal policial llegó a la escuela y entrevistó a un testigo, quien relató que el músico se encontraba en un patio interno y pidió ayuda porque no podía respirar.

Según el testimonio, al intentar asistirlo, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar.

Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y el personal médico constató el fallecimiento.

Tras el hecho, la Fiscalía N° 8 de Morón inició una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Las autoridades ordenaron pericias y la autopsia correspondiente.

Fuentes del caso indicaron que el músico padecía asma. En base a la información preliminar, el deceso se habría producido por un infarto, aunque la confirmación dependerá de los estudios forenses.

Los investigadores también relevaron el lugar y constataron que no hay cámaras de seguridad en el interior de la escuela, aunque sí existen registros en el exterior.

Quién fue Daniel Buira

Daniel Buira fue el primer baterista de Los Piojos, banda de rock surgida en El Palomar. Formó parte de los primeros cinco discos del grupo: Chac tu Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual.

En 2001 dejó la banda y desarrolló otros proyectos musicales. Durante ese período grabó junto a distintos artistas, entre ellos Vicentico.

En 2024 participó del regreso del grupo.

Además de su trayectoria como músico, Buira creó y dirigió la Escuela de Percusión La Chilinga, espacio en el que impulsó actividades culturales y formaciones musicales. También participó en eventos públicos, como las conmemoraciones del 24 de marzo.

El rol de La Chilinga en su trayectoria

La Chilinga funcionó como un espacio central en la actividad de Buira. Desde allí organizó ensayos, talleres y presentaciones vinculadas a la percusión.

El fallecimiento ocurrió en ese mismo lugar, donde el músico desarrollaba su actividad cotidiana.

La investigación continúa en curso mientras la Justicia busca determinar con precisión las circunstancias del hecho.