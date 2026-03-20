El mundo del cine de acción está de luto. El legendario actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en Hollywood y millones de fanáticos alrededor del mundo. La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, generando una inmediata ola de reacciones y homenajes.

Según el comunicado oficial, Norris murió la mañana del jueves en un entorno íntimo, acompañado por su familia. Sus allegados destacaron que el actor “vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable”, subrayando su impacto tanto dentro como fuera de la pantalla.

“Inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella imborrable en tantas vidas”, expresaron, agradeciendo además las muestras de cariño y pidiendo respeto por la privacidad en este difícil momento.

La noticia sorprendió incluso a su círculo cercano, ya que el día anterior se lo describía activo, de buen ánimo y enfocado en su rutina física, una disciplina que promovió durante años tras alejarse de Hollywood.

Hollywood reacciona: emotivos mensajes de sus colegas

Tres grandes figuras del cine de acción —Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren— expresaron públicamente su dolor y admiración por quien consideran una leyenda del género.

Dolph Lundgren: “Te vamos a extrañar, amigo”

Lundgren, recordado por su papel en Rocky IV, compartió un sentido mensaje acompañado de una imagen junto a Norris durante el rodaje de Los indestructibles 2.

“El campeón”, lo llamó, destacando su influencia en su carrera: “Desde que era un joven artista marcial siempre lo admiré como un modelo a seguir. Tenía respeto, humildad y fortaleza. Te vamos a extrañar, amigo”.

Sylvester Stallone y la química en ‘Los Indestructibles 2’

Por su parte, Sylvester Stallone recordó con afecto su experiencia compartida en la misma película: “Disfruté mucho trabajar con Chuck. Era estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

Durante el rodaje, Norris incluso pidió ajustes en el guion para mantener su estilo característico, lo que demuestra su firme compromiso con su imagen y valores. Stallone también lo animó a incluir uno de los populares “Chuck Norris Facts”, generando un momento icónico para los fans.

Jean-Claude Van Damme: “Nunca será olvidado”

El vínculo entre Norris y Jean-Claude Van Damme fue más allá de lo profesional. El actor belga lo despidió con un mensaje cargado de emoción:

“Mis más profundas condolencias por el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris. Siempre respeté al hombre que era. Nunca será olvidado”.

Su relación comenzó en los años 80, cuando Norris le dio su primera oportunidad laboral en Estados Unidos y lo ayudó a desarrollarse en las artes marciales. Incluso le abrió las puertas de la industria cinematográfica con un rol en Missing in Action.

Van Damme llegó a describirlo como “un hermano”, reflejando la cercanía que mantuvieron a lo largo de los años.

Un legado eterno en el cine de acción

La muerte de Chuck Norris marca el fin de una era. Ícono del cine de acción, referente de las artes marciales y figura cultural global, su influencia trasciende generaciones.

Más allá de sus películas, Norris será recordado por su disciplina, su carisma y su capacidad de inspirar tanto dentro como fuera de la pantalla. Hoy, Hollywood y el mundo entero despiden a una verdadera leyenda.