La industria del entretenimiento despidió este jueves a Eric Dane, actor estadounidense reconocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, quien murió a los 53 años luego de una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El diagnóstico se conoció menos de un año atrás y, desde entonces, el artista impulsó campañas para visibilizar la enfermedad.

El representante del actor difundió un comunicado en el que informó la noticia. “Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una lucha valiente contra la ELA”, expresó el texto. La familia detalló que el intérprete pasó sus últimos días acompañado por su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, sus hijas Billie y Georgia, y amigos cercanos.

Una carrera marcada por la televisión de éxito

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane inició su carrera en televisión en 1993 con una participación en The Wonder Years. Durante la década del 90 sumó apariciones en series como Saved by the Bell, Roseanne y Married… with Children, hasta consolidarse en la pantalla chica estadounidense.

El salto a la fama llegó en 2006 cuando asumió el papel del doctor Mark Sloan en el drama médico Grey’s Anatomy. El personaje, apodado “McSteamy”, se convirtió en uno de los más populares de la serie y le otorgó reconocimiento internacional. Dane integró el elenco estable hasta la octava temporada y luego realizó participaciones especiales.

Años más tarde, el actor alcanzó a una nueva generación de espectadores con su interpretación de Cal Jacobs en Euphoria, la producción de HBO creada por Sam Levinson. En la serie encarnó al padre de Nate Jacobs, un personaje complejo que ocupó un rol central en la trama.

Además, protagonizó The Last Ship, donde interpretó al capitán Tom Chandler entre 2014 y 2019. También participó en películas como Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque y X-Men: The Last Stand, lo que amplió su trayectoria en cine.

El impacto de la ELA y su compromiso público

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, provoca una degeneración progresiva de las neuronas motoras. Con el avance del cuadro, los pacientes pierden la capacidad de hablar, caminar, alimentarse y respirar de forma autónoma.

Tras recibir el diagnóstico, Dane expresó en entrevistas que la noticia le generó enojo y angustia, en especial por el impacto que podía tener en sus hijas. En una conversación televisiva recordó que su padre murió cuando él tenía 7 años y manifestó su temor de que la enfermedad lo alejara prematuramente de su familia.

En los últimos meses, el actor colaboró con organizaciones dedicadas a la investigación y concientización sobre la ELA. Impulsó campañas para promover mayor financiamiento científico y apoyo a pacientes y familiares.

Mensajes de despedida en Hollywood

Compañeros de elenco y figuras de la industria manifestaron su dolor tras conocerse la noticia. Kevin McKidd, quien compartió pantalla con Dane en Grey’s Anatomy, publicó un mensaje en redes sociales en el que lo despidió como “amigo”. Kim Raver lo definió como una “luz” en el set y destacó su energía y carisma.

El creador de Euphoria, Sam Levinson, declaró que trabajar con él representó un honor y describió su amistad como un regalo. Alyssa Milano, quien actuó junto a Dane en Charmed, recordó su sentido del humor y su dedicación a su familia.

La familia del actor solicitó privacidad en este momento y agradeció el apoyo de los seguidores. “Eric adoraba a sus fans y agradecía profundamente el cariño que recibió”, señaló el comunicado.

Con una trayectoria que atravesó casi tres décadas en televisión y cine, Eric Dane dejó una marca en dos de las series más influyentes de los últimos años. Su muerte reaviva la atención sobre la esclerosis lateral amiotrófica y el desafío que representa para quienes la enfrentan.