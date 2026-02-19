Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, acaba de revelar los horarios para cada uno de los tres días; el festival de música estará encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex y transcurrirá a lo largo de tres jornada, con 5 escenarios, y más de 100 artistas.

Días, horarios y artistas del Lollapalooza Argentina 2026

Viernes 13 de marzo

El primer día del festival, la apertura de puertas será a las 12:30 hs; los artistas que estarán presentes y los horarios, son:

Flow Stage

14:30–15:15 — Tiger Mood

16:00–17:00 — Judeline

18:00–19:00 — Djo

20:00–21:00 — Turnstile

22:15–23:30 — Tyler, The Creator

Samsung Stage

13:45–14:30 — Mora Fisz

15:15–16:00 — Guitarricadelafuente

17:00–18:00 — Royel Otis

19:00–20:00 — Katseye

21:00–22:15 — Lorde

23:30–01:00 — Peggy Gou

Alternative Stage

14:30–15:15 — Spaghetti Western

16:00–17:00 — Militantes del Climax

18:00–19:00 — Balu Brigada

20:00–21:00 — Danny Ocean

22:15–23:30 — Turf

Perry’s Stage

13:45–14:30 — Jero Jones

14:45–15:30 — Victoria Whynot

16:00–16:45 — Little Boogie

17:00–18:00 — Zell

18:15–19:15 — Easykid

19:30–20:30 — Gordo

20:45–21:45 — RØZ

22:15–23:30 — Yousuke Yukimatsu

Kidzapalooza

15:00–15:45 — Anaju’s Crew (Franco y Mateo Trocca B2B)

16:00–16:45 — Desenchufados en Banda

17:00–17:45 — Partysani Klezmer Band

18:00–18:45 — Mecache Rock

19:00–19:45 — Piñón Fijo

20:00–20:45 — Kidza BoomSábado 14 de marzo

Sábado 14 de marzo

En el segundo día, la apertura de puertas se llevará a cabo una hora antes que el viernes; es decir, se podrá ingresar a las 11:30 hs; los artistas y horarios confirmados, son:

Flow Stage

14:30–15:15 — Joaquina

16:00–17:00 — LANY

18:00–19:00 — Marina

20:15–21:15 — Addison Rae

22:15–23:45 — Chappell Roan

Samsung Stage

13:45–14:30 — Tobika

15:15–16:00 — Nasa Histoires

17:00–18:00 — Angela Torres

19:00–20:15 — Paulo Londra

21:15–22:15 — Lewis Capaldi

23:45–01:00 — Skrillex

Alternative Stage

14:30–15:15 — Marttein

16:00–17:00 — Timó

18:00–19:00 — Soledad

20:15–21:15 — TV Girl

22:30–23:30 — Riize

Perry’s Stage

13:45–14:30 — Paula OS

14:45–15:30 — Terra

16:00–17:00 — Imbermind

17:15–18:00 — Amigo de Artistas

18:30–19:30 — Six Sex

19:45–20:45 — Hamdi

21:00–22:00 — 2Hollis + Rommulas

22:30–23:45 — Brutalismus 3000

Kidzapalooza

15:00–15:45 — Arjaus Crew Mateo Trocca

16:00–16:45 — Latin Duo

17:00–17:45 — School of Rock

18:00–18:45 — Kiseki

19:00–19:45 — Panam y Circo

20:00–20:45 — Kidza Boom

Domingo 15 de marzo

En la última fecha del festival, el horario de puertas es igual al del sábado: 11:30 hs; artistas y horarios confirmados:

Flow Stage

14:15–15:00 — 143Leti

15:45–16:45 — Yami Safdie

17:45–18:45 — Blood Orange

19:45–20:45 — Doechii

22:00–23:20 — Sabrina Carpenter

Samsung Stage

13:30–14:15 — Reybruja

15:00–15:45 — Massacre

16:45–17:45 — Viagra Boys

18:45–19:45 — Interpol

20:45–22:00 — Deftones

23:20–00:35 — Kygo

Alternative Stage

14:15–15:00 — Ryan

15:45–16:45 — The Warning

17:45–18:45 — Ruel

19:45–20:45 — Men I Trust

22:15–23:15 — Ratones Paranoicos

Perry’s Stage

13:30–14:15 — Ludmila Di Pasquale

14:30–15:30 — Félix Vestre

15:45–16:45 — Cerounno

17:00–18:00 — Saramalacara

18:15–19:15 — Horsegirl

19:30–20:30 — Ezequiel Arias

20:45–21:45 — Bunt.

22:15–23:30 — Ben Böhmer

Kidzapalooza

15:00–15:45 — Arjaus Crew Franco Trocca

16:00–16:45 — Las Canciones de Ainé

17:00–17:45 — Divertrap

18:00–18:20 — ¡Qué Lío, Hugo!

18:30–18:50 — Astrocito

19:00–19:45 — Topa

20:00–20:45 — Kidza Boom

