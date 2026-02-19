Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, acaba de revelar los horarios para cada uno de los tres días; el festival de música estará encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex y transcurrirá a lo largo de tres jornada,  con 5 escenarios, y más de 100 artistas.

Días, horarios y artistas del Lollapalooza Argentina 2026

 

Viernes 13 de marzo

El primer día del festival, la apertura de puertas será a las 12:30 hs; los artistas que estarán presentes y los horarios, son:

Flow Stage

14:30–15:15 — Tiger Mood
16:00–17:00 — Judeline
18:00–19:00 — Djo
20:00–21:00 — Turnstile
22:15–23:30 — Tyler, The Creator

Samsung Stage

13:45–14:30 — Mora Fisz
15:15–16:00 — Guitarricadelafuente
17:00–18:00 — Royel Otis
19:00–20:00 — Katseye
21:00–22:15 — Lorde

23:30–01:00 — Peggy Gou

Alternative Stage

14:30–15:15 — Spaghetti Western
16:00–17:00 — Militantes del Climax
18:00–19:00 — Balu Brigada
20:00–21:00 — Danny Ocean
22:15–23:30 — Turf

Perry’s Stage

13:45–14:30 — Jero Jones
14:45–15:30 — Victoria Whynot
16:00–16:45 — Little Boogie
17:00–18:00 — Zell
18:15–19:15 — Easykid
19:30–20:30 — Gordo
20:45–21:45 — RØZ
22:15–23:30 — Yousuke Yukimatsu

Kidzapalooza

15:00–15:45 — Anaju’s Crew (Franco y Mateo Trocca B2B)
16:00–16:45 — Desenchufados en Banda
17:00–17:45 — Partysani Klezmer Band
18:00–18:45 — Mecache Rock
19:00–19:45 — Piñón Fijo
20:00–20:45 — Kidza BoomSábado 14 de marzo

Sábado 14 de marzo

En el segundo día, la apertura de puertas se llevará a cabo una hora antes que el viernes; es decir, se podrá ingresar a las 11:30 hs; los artistas y horarios confirmados, son:

MIRA TAMBIÉN

Flow Stage

  • 14:30–15:15 — Joaquina
  • 16:00–17:00 — LANY
  • 18:00–19:00 — Marina
  • 20:15–21:15 — Addison Rae
  • 22:15–23:45 — Chappell Roan

Samsung Stage

  • 13:45–14:30 — Tobika
  • 15:15–16:00 — Nasa Histoires
  • 17:00–18:00 — Angela Torres
  • 19:00–20:15 — Paulo Londra
  • 21:15–22:15 — Lewis Capaldi
  • 23:45–01:00 — Skrillex

Alternative Stage

  • 14:30–15:15 — Marttein
  • 16:00–17:00 — Timó
  • 18:00–19:00 — Soledad
  • 20:15–21:15 — TV Girl
  • 22:30–23:30 — Riize

Perry’s Stage

  • 13:45–14:30 — Paula OS
  • 14:45–15:30 — Terra
  • 16:00–17:00 — Imbermind
  • 17:15–18:00 — Amigo de Artistas
  • 18:30–19:30 — Six Sex
  • 19:45–20:45 — Hamdi
  • 21:00–22:00 — 2Hollis + Rommulas
  • 22:30–23:45 — Brutalismus 3000

Kidzapalooza

  • 15:00–15:45 — Arjaus Crew Mateo Trocca
  • 16:00–16:45 — Latin Duo
  • 17:00–17:45 — School of Rock
  • 18:00–18:45 — Kiseki
  • 19:00–19:45 — Panam y Circo
  • 20:00–20:45 — Kidza Boom

Domingo 15 de marzo

En la última fecha del festival, el horario de puertas es igual al del sábado: 11:30 hs; artistas y horarios confirmados:

Flow Stage

  • 14:15–15:00 — 143Leti
  • 15:45–16:45 — Yami Safdie
  • 17:45–18:45 — Blood Orange
  • 19:45–20:45 — Doechii
  • 22:00–23:20 — Sabrina Carpenter

Samsung Stage

  • 13:30–14:15 — Reybruja
  • 15:00–15:45 — Massacre
  • 16:45–17:45 — Viagra Boys
  • 18:45–19:45 — Interpol
  • 20:45–22:00 — Deftones
  • 23:20–00:35 — Kygo

Alternative Stage

  • 14:15–15:00 — Ryan
  • 15:45–16:45 — The Warning
  • 17:45–18:45 — Ruel
  • 19:45–20:45 — Men I Trust
  • 22:15–23:15 — Ratones Paranoicos

Perry’s Stage

  • 13:30–14:15 — Ludmila Di Pasquale
  • 14:30–15:30 — Félix Vestre
  • 15:45–16:45 — Cerounno
  • 17:00–18:00 — Saramalacara
  • 18:15–19:15 — Horsegirl
  • 19:30–20:30 — Ezequiel Arias
  • 20:45–21:45 — Bunt.
  • 22:15–23:30 — Ben Böhmer

Kidzapalooza

  • 15:00–15:45 — Arjaus Crew Franco Trocca
  • 16:00–16:45 — Las Canciones de Ainé
  • 17:00–17:45 — Divertrap
  • 18:00–18:20 — ¡Qué Lío, Hugo!
  • 18:30–18:50 — Astrocito
  • 19:00–19:45 — Topa
  • 20:00–20:45 — Kidza Boom

EN ESTA NOTA Hipódromo de San Isidro Lollapalooza 2026

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Telefe reveló cómo anotarse para la tribuna de Gran Hermano y los requisitos para asistir

Telefe reveló cómo anotarse para la tribuna de Gran Hermano y los requisitos para asistir

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y protagonista de El Padrino y Apocalypse Now

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y protagonista de El Padrino y Apocalypse Now

Quién es el joven de la Patagonia que Bad Bunny eligió para subir al escenario y terminó bailando con Tini, Bizarrap y La Joaqui

Quién es el joven de la Patagonia que Bad Bunny eligió para subir al escenario y terminó bailando con Tini, Bizarrap y La Joaqui

Alarma por La Mona Jiménez: tuvo que parar su show en Córdoba por el calor agobiante

Alarma por La Mona Jiménez: tuvo que parar su show en Córdoba por el calor agobiante

Ver comentarios