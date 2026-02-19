Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, acaba de revelar los horarios para cada uno de los tres días; el festival de música estará encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex y transcurrirá a lo largo de tres jornada, con 5 escenarios, y más de 100 artistas.
Días, horarios y artistas del Lollapalooza Argentina 2026
Viernes 13 de marzo
El primer día del festival, la apertura de puertas será a las 12:30 hs; los artistas que estarán presentes y los horarios, son:
Flow Stage
14:30–15:15 — Tiger Mood
16:00–17:00 — Judeline
18:00–19:00 — Djo
20:00–21:00 — Turnstile
22:15–23:30 — Tyler, The Creator
Samsung Stage
13:45–14:30 — Mora Fisz
15:15–16:00 — Guitarricadelafuente
17:00–18:00 — Royel Otis
19:00–20:00 — Katseye
21:00–22:15 — Lorde
23:30–01:00 — Peggy Gou
Alternative Stage
14:30–15:15 — Spaghetti Western
16:00–17:00 — Militantes del Climax
18:00–19:00 — Balu Brigada
20:00–21:00 — Danny Ocean
22:15–23:30 — Turf
Perry’s Stage
13:45–14:30 — Jero Jones
14:45–15:30 — Victoria Whynot
16:00–16:45 — Little Boogie
17:00–18:00 — Zell
18:15–19:15 — Easykid
19:30–20:30 — Gordo
20:45–21:45 — RØZ
22:15–23:30 — Yousuke Yukimatsu
Kidzapalooza
15:00–15:45 — Anaju’s Crew (Franco y Mateo Trocca B2B)
16:00–16:45 — Desenchufados en Banda
17:00–17:45 — Partysani Klezmer Band
18:00–18:45 — Mecache Rock
19:00–19:45 — Piñón Fijo
20:00–20:45 — Kidza BoomSábado 14 de marzo
Sábado 14 de marzo
En el segundo día, la apertura de puertas se llevará a cabo una hora antes que el viernes; es decir, se podrá ingresar a las 11:30 hs; los artistas y horarios confirmados, son:
Flow Stage
- 14:30–15:15 — Joaquina
- 16:00–17:00 — LANY
- 18:00–19:00 — Marina
- 20:15–21:15 — Addison Rae
- 22:15–23:45 — Chappell Roan
Samsung Stage
- 13:45–14:30 — Tobika
- 15:15–16:00 — Nasa Histoires
- 17:00–18:00 — Angela Torres
- 19:00–20:15 — Paulo Londra
- 21:15–22:15 — Lewis Capaldi
- 23:45–01:00 — Skrillex
Alternative Stage
- 14:30–15:15 — Marttein
- 16:00–17:00 — Timó
- 18:00–19:00 — Soledad
- 20:15–21:15 — TV Girl
- 22:30–23:30 — Riize
Perry’s Stage
- 13:45–14:30 — Paula OS
- 14:45–15:30 — Terra
- 16:00–17:00 — Imbermind
- 17:15–18:00 — Amigo de Artistas
- 18:30–19:30 — Six Sex
- 19:45–20:45 — Hamdi
- 21:00–22:00 — 2Hollis + Rommulas
- 22:30–23:45 — Brutalismus 3000
Kidzapalooza
- 15:00–15:45 — Arjaus Crew Mateo Trocca
- 16:00–16:45 — Latin Duo
- 17:00–17:45 — School of Rock
- 18:00–18:45 — Kiseki
- 19:00–19:45 — Panam y Circo
- 20:00–20:45 — Kidza Boom
Domingo 15 de marzo
En la última fecha del festival, el horario de puertas es igual al del sábado: 11:30 hs; artistas y horarios confirmados:
Flow Stage
- 14:15–15:00 — 143Leti
- 15:45–16:45 — Yami Safdie
- 17:45–18:45 — Blood Orange
- 19:45–20:45 — Doechii
- 22:00–23:20 — Sabrina Carpenter
Samsung Stage
- 13:30–14:15 — Reybruja
- 15:00–15:45 — Massacre
- 16:45–17:45 — Viagra Boys
- 18:45–19:45 — Interpol
- 20:45–22:00 — Deftones
- 23:20–00:35 — Kygo
Alternative Stage
- 14:15–15:00 — Ryan
- 15:45–16:45 — The Warning
- 17:45–18:45 — Ruel
- 19:45–20:45 — Men I Trust
- 22:15–23:15 — Ratones Paranoicos
Perry’s Stage
- 13:30–14:15 — Ludmila Di Pasquale
- 14:30–15:30 — Félix Vestre
- 15:45–16:45 — Cerounno
- 17:00–18:00 — Saramalacara
- 18:15–19:15 — Horsegirl
- 19:30–20:30 — Ezequiel Arias
- 20:45–21:45 — Bunt.
- 22:15–23:30 — Ben Böhmer
Kidzapalooza
- 15:00–15:45 — Arjaus Crew Franco Trocca
- 16:00–16:45 — Las Canciones de Ainé
- 17:00–17:45 — Divertrap
- 18:00–18:20 — ¡Qué Lío, Hugo!
- 18:30–18:50 — Astrocito
- 19:00–19:45 — Topa
- 20:00–20:45 — Kidza Boom
