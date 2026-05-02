Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la charla, Giménez se definió como content creator antes que influencer, una distinción que remarcó al hablar de su vínculo con las redes sociales y sus colaboraciones con marcas y comercios locales. Explicó que su camino en la creación de contenido fue algo que surgió de manera espontánea, casi sin planearlo.

“Eso fue saliendo, me lo propusieron y me animé”, resumió.

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando recordó su infancia en Chaco y una escena que, entre humor y ternura, terminó convirtiéndose en una de las perlitas del programa.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Oscar Giménez recordó cuando interpretó a uno de los 101 dálmatas y se enamoró del príncipe

Al reconstruir historias de sus años escolares, el creador de contenido contó que participaba en comedias musicales en la primaria y que nunca le daban los personajes principales. Sin embargo, hubo un papel que quedó grabado para siempre.

En una adaptación escolar de Disney, le tocó representar a uno de los 101 dálmatas, con enterizo manchado, orejas y todo el vestuario del personaje. Pero la anécdota no terminó ahí.

Oscar confesó que estaba enamorado del compañero que interpretaba al príncipe y que, en medio del cierre del espectáculo, creyó que había llegado “su momento”. Entre risas, recordó cómo intentó acercarse en plena coreografía para ser alzado como el resto de los personajes. “Yo era un dálmata princesa”, bromeó.

“Crecí en un lugar donde la discriminación estaba a la orden del día”

Más allá del humor, la entrevista también tuvo un costado íntimo. Giménez habló de las dificultades que atravesó creciendo en un pueblo chico, donde, según relató, la discriminación era parte de lo cotidiano. Expuso cómo esas experiencias marcaron su forma de construir humor, identidad y también su manera de vincularse con los demás.

Lejos de plantearlo desde el dramatismo, lo abordó como parte de una historia personal que hoy resignifica desde el presente, ya instalado en Río Gallegos, ciudad en la que vive desde hace 14 años.

Oscar junto a Dalma Vidal y Candela Márquez en Fuera del Aire. Foto: José Silva/La Opinión Austral

De Chaco a Río Gallegos: humor, redes y colaboraciones con marcas

Durante la entrevista también repasó su presente como creador de contenido, su trabajo con locales y marcas de la capital santacruceña y cómo fue encontrando una voz propia en redes sociales.

Entre anécdotas, confesiones y un ping pong descontracturado, quedó claro que buena parte de su identidad digital está construida sobre observación cotidiana, ironía y experiencias reales convertidas en relato. Ese equilibrio entre humor y honestidad fue, justamente, uno de los ejes que atravesó toda la conversación.

Qué es Fuera del Aire

Fuera del Aire se emite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos. El programa es conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, con entrevistas, actualidad, cultura pop y una tercera silla que en cada emisión suma nuevas historias y protagonistas de la escena local.