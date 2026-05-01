Gladys La Bomba Tucumana irrumpió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, en la gala del jueves, se quebró al hablar sobre el doloroso proceso personal que atraviesa tras la pérdida de su pareja, Luciano Ojeda, a casi un año de su muerte.

En diálogo con el conductor del reality, Santiago del Moro, Gladys compartió detalles de su duelo, la historia de amor que transformó su vida en los últimos años. “La edad sí es un tema acá”, expresó ante la consulta del conductor. “Me tildaron de vieja, y… bueno, yo me siento una persona joven, llena de energía, con ganas de hacer cosas; para nada me siento vieja”, afirmó la artista de 61 años.

Durante la charla, Gladys indagó en la discriminación que sufren las mujeres de su generación por su aspecto o manera de vestirse. “Hay muchas mujeres de mi edad que, si se ponen una pollera corta, son hateadas; sos una vieja, sos una ridícula; generalmente, viene de la gente más joven”, explicó la intérprete de “La pollera amarilla”.

Del Moro introdujo el concepto de edadismo, y, destacó: “Es correr a la gente por la edad, por eso, ahí no le ponemos edad; la dicen ustedes si quieren, porque la sociedad te da permiso para hacer tal o cual cosa según la edad que tengas”. Gladys, coincidió: “Totalmente; yo soy dueña de ponerme un short, una minifalda o lo que sea; no es que me haga la pendeja… Hay mujeres de sesenta años que están mejores que una de treinta”.

Conmovida por el recuerdo de su pareja, Gladys reveló que aceptó ingresar a la casa de Gran Hermano como una forma de atravesar su duelo. “Hace muy poquito que Luciano me dejó, mi amor, el amor de mi vida. Lo va a ser siempre, hasta el día que tenga un poco de aire en esta vida”, manifestó, emocionada.

La cantante relató que conoció el amor verdadero a los cincuenta y siete años, cuando se enamoró del hombre de 38 al que acompañó en sus últimos años, a causa de un cáncer de estómago. “Me enamoré de grande, de verdad. Conocí el amor puro, el honesto, sin segundas intenciones. Acompañé a una persona que estaba enferma. Elegí quedarme ahí hasta el último día de su vida”, sostuvo.

Para Gladys, la decisión de entrar al reality significó un intento de “salirse un poco de ese duelo que no termina nunca y que nunca va a terminar, porque va cambiando de estado”. Señaló que está en la etapa de la aceptación. “Nunca más voy a verlo, nunca más voy a escuchar su voz y ya no está”, indicó.

El proceso de sanación, según sus palabras, es posible porque recuerda el deseo de Luciano: “Él querría que yo siga viviendo, siga sonriendo, siga siendo la que fui siempre, siga cantando”. Gladys reconoció que la experiencia en la casa es, para ella, una oportunidad de seguir adelante: “Estoy acá, también, un poquito por eso”.

La historia de amor de Gladys La Bomba Tucumana con Luciano Ojeda

La relación entre Gladys y Ojeda comenzó en 2019 y se caracterizó por la diferencia de edad: ella tenía 57 años y, él, 38; la pareja desafió prejuicios y adversidades, incluso, durante la enfermedad de Luciano.

La artista relató que lo conoció en un momento inesperado y que, a pesar de los comentarios y cuestionamientos por la diferencia generacional, ambos eligieron apostar por el vínculo; superaron críticas externas y la propia artista destacó la sinceridad y el compañerismo que los unió.

Durante la enfermedad de Luciano, Gladys lo acompañó de manera incondicional. “Elegí quedarme con él y acompañarlo hasta el último día de vida que tuvo”, afirmó en el programa; la relación se mantuvo firme hasta el fallecimiento de Ojeda, un hecho que marcó profundamente la vida de la cantante.

La experiencia de ese amor y el dolor de la pérdida se transformaron en el motor para buscar nuevas experiencias. “Vivir y seguir viviendo, porque mi amor, como me amaba tanto, querría que yo viva, querría que yo me enamore, querría que yo juegue, querría que me divierta y que siga dando alegría, música y eso”, concluyó Gladys ante sus compañeros y el público.

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