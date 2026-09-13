EL REGRESO DE UN ÍDOLO DE LOS 80

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El frío de Río Gallegos no pudo apagar el entusiasmo. Un día antes de su presentación, cerca de 20 fans esperaron a Pablito Ruiz en el aeropuerto para darle la bienvenida a la ciudad. Entre flores, abrazos y muestras de cariño, el cantante volvió a comprobar que el paso del tiempo no borró el vínculo con quienes lo siguen desde hace décadas.

“Está frío, pero muy contento, con el corazón caliente porque me fue a recibir mucha gente. Me llevaron flores”, contó Ruiz tras su llegada.

Una fan esperó a Pablito Ruiz en el aeropuerto y lo recibió con flores y mucho cariño.

La espera tuvo su recompensa este sábado 12, cuando a las 22 horas el artista se subió al escenario del Obispado de Río Gallegos para recorrer distintas etapas de su carrera musical.

La noche comenzó con la participación de Trual, rapero oriundo de Río Gallegos e instalado actualmente en Buenos Aires, quien tuvo a su cargo la apertura del espectáculo.

Junto a Trual, el artista riogalleguense radicado en Buenos Aires que abrió la noche.

Después llegó el turno de Ruiz, que rápidamente conectó con un público dispuesto a cantar y bailar. El repertorio incluyó varios de los clásicos que marcaron su carrera, entre ellos “¡Oh Mamá! Ella Me Ha Besado”, “Mi Chica Ideal” y “Cachetada”.

Hubo canciones, recuerdos y una buena dosis de nostalgia. Para muchos de los presentes, la noche tuvo también algo de viaje en el tiempo: volver a escuchar en vivo aquellas canciones que formaron parte de su adolescencia y que, varias décadas después, siguen provocando la misma reacción.

Pero la visita de Pablito Ruiz no terminó cuando se apagaron las luces del escenario.

Después del show, Pablito Ruiz continuó la noche en Belfast, donde se encontró con el público riogalleguense en un ambiente más distendido.

Después del show, el cantante decidió continuar disfrutando de la noche riogalleguense y fue visto en un conocido local bailable ubicado sobre calle Alberdi.