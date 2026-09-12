Los Premios ÍDOLO ya tienen fecha para su regreso a la Argentina; el evento dedicado a distinguir a los principales referentes del universo digital celebrará su tercera edición consecutiva en el país el miércoles 28 de octubre, con una nueva ceremonia que buscará repetir el impacto conseguido durante 2025.

En esta oportunidad, la gala tendrá lugar en la Usina del Arte en la Ciudad de Buenos Aires; la premiación formará parte de Tecweek 2026, una iniciativa de la Ciudad que reúne a referentes de la innovación, la tecnología y las industrias creativas.

La edición 2026 volverá a contar con la producción y licencia en Argentina de DI RAIMONDO AGENCY, responsable, también, de las ceremonias realizadas en 2024 y 2025; además, para este año se anticipa una renovación del concepto estético y visual de la marca.

Los Premios ÍDOLO nacieron en España, en 2022, por iniciativa de Aida Domènech (Dulceida) con el objetivo de reconocer y profesionalizar el trabajo de los creadores digitales, además de poner en valor el impacto cultural y económico de las redes sociales.

Argentina se convirtió, en 2024, en la primera sede internacional del formato; un año más tarde, la ceremonia llegó a la televisión abierta, lo que permitió ampliar considerablemente su alcance a nivel nacional.

Leé más notas de La Opinión Austral