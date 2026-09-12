Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mateo Messi cumplió 11 años y su mamá, Antonela Roccuzzo, eligió las redes sociales para dedicarle un especial saludo; para celebrar al segundo de los tres hijos que tiene con Lionel Messi, la rosarina armó un álbum con diferentes momentos del cumpleañero que, rápidamente, llamó la atención de sus seguidores.

Junto a las fotografías, Antonela expresó todo su cariño con unas palabras dedicadas especialmente a Mateo: “Feliz cumple, Matu. Nuestra alegría, nuestra locura hermosa. Te amamos infinito. ¡¡Qué suerte tenerte!!”.

Más allá de la emotiva dedicatoria, las imágenes terminaron convirtiéndose en grandes protagonistas de la publicación; en lugar de elegir únicamente las clásicas postales familiares, Roccuzzo mostró diferentes momentos que reflejan el humor y la espontaneidad de su hijo.

Las ocurrencias de Mateo no son una novedad para quienes siguen de cerca a la familia; desde pequeño, el hijo del medio de Messi y Antonela se caracterizó por sus gestos, bromas y una personalidad descontracturada que en numerosas oportunidades se volvió viral.

Esta vez, las fotografías seleccionadas por su mamá volvieron a dejar al descubierto esa faceta y provocaron numerosas reacciones entre quienes conocen al cumpleañero.

Leé más notas de La Opinión Austral