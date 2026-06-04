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Santa Cruz tendrá dos representantes en el primer Mundialito de Ciudades, una propuesta impulsada por el canal de streaming Olga que busca destacar la identidad, la cultura y los atractivos de distintas localidades argentinas a través de una competencia federal.

La iniciativa fue presentada durante el programa “Soñé que Volaba”, conducido por Migue Granados, Lucas Fridman, Vicky Garabal y Homero Pettinato, donde se realizó la ceremonia inaugural y el sorteo de los cruces que darán inicio al certamen. Más de 2.000 ciudades de todo el país se inscribieron para participar, aunque finalmente solo 32 lograron acceder al cuadro principal.

Entre las localidades seleccionadas aparecen dos santacruceñas: Los Antiguos y Puerto San Julián.

El primer cruce confirmado tendrá como protagonista a Los Antiguos, que se enfrentará a San Salvador de Jujuy en lo que fue definido por los conductores como “el cruce más lejano” del torneo, debido a la enorme distancia que separa a ambas ciudades.

La presentación de la localidad cordillerana estuvo a cargo de Gonzalo, quien destacó que se trata de un pueblo de aproximadamente 9.000 habitantes ubicado cerca de la frontera con Chile y reconocido como la Capital Nacional de la Cereza.

Durante su intervención remarcó que la localidad exporta cerezas a distintos mercados internacionales, incluso China, y recordó que su nombre proviene de una antigua historia que señala que los pueblos originarios tehuelches elegían esa zona para pasar sus últimos años gracias a la abundancia de agua, tierras fértiles y animales para alimentarse.

También destacó algunos de sus principales atractivos turísticos, entre ellos la cercanía con la Cueva de las Manos, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Patagonia, y la denominada Tierra de Colores, donde los minerales tiñen la meseta con distintas tonalidades.

Por otra parte, Puerto San Julián también logró meterse entre las 32 ciudades elegidas y se enfrentará a San Pedro, provincia de Buenos Aires, en la primera ronda.

La ciudad costera fue presentada por Luisina, como una localidad ubicada sobre una bahía en la zona centro de Santa Cruz, con una fuerte conexión con el mar y la historia patagónica.

Durante la exposición se destacó la presencia de dos especies de delfines, cuatro tipos de cormoranes y una gran variedad de aves que forman parte de su ecosistema. Además, se mencionaron las salidas de luna llena sobre la península, la existencia de un parque nacional marino y las distintas actividades náuticas que pueden realizarse en la zona.

Los representantes de la ciudad también pusieron en valor su relevancia histórica, recordando el paso de navegantes que recorrieron la región a lo largo de los siglos, entre ellos Charles Darwin. Asimismo, resaltaron la cercanía con las Islas Malvinas y la presencia de distintos monumentos que mantienen viva la memoria histórica de la región.

La gastronomía basada en mariscos y cordero patagónico, junto con sus paisajes costeros prácticamente vírgenes y los circuitos de trekking, completaron la carta de presentación de Puerto San Julián ante la audiencia nacional.

De que trata el Mundialito

El Mundialito de Ciudades propone que cada localidad defienda aquello que la hace especial. En una primera instancia competirán a través de presentaciones y exposiciones, mientras que en etapas posteriores deberán cumplir distintas misiones vinculadas con su identidad local, sus personajes, costumbres e historias.

Entre los desafíos adelantados por los organizadores figuran propuestas como encontrar al vecino más longevo de la ciudad o mostrar aspectos distintivos de la vida cotidiana de cada comunidad.

El premio para la localidad ganadora será una transmisión especial de Olga desde la ciudad vencedora, una oportunidad de gran visibilidad para promocionar sus atractivos turísticos, culturales e históricos ante una audiencia de alcance nacional.

Expectativa

Además, el sorteo dejó abierta una posibilidad que ya genera expectativa entre los santacruceños. Si Los Antiguos logra superar a San Salvador de Jujuy y Puerto San Julián vence a San Pedro, ambas localidades podrían enfrentarse en una instancia posterior del torneo.

“Si gana Santa Cruz en el primer cruce y Santa Cruz en el segundo, tenés un clásico santacruceño”, bromearon los conductores al analizar el cuadro del certamen.

Con dos ciudades en competencia, Santa Cruz buscará hacerse fuerte en un torneo que apunta a descubrir cuál es la localidad que mejor sabe contar su historia y transmitir el orgullo de pertenecer a su comunidad.