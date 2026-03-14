Tomás Dente debutará este sábado en la pantalla de Crónica TV con “Intensos”, un programa que se emitirá los fines de semana a las 20 y que combinará análisis de actualidad, política, economía y espectáculos. El ciclo contará con la participación de un panel integrado por Ignacio Bongiovanni, Luciana Elbusto, Diego Recalde y Juan Venturino.

En diálogo con DiarioShow, el periodista explicó que su llegada al canal se concretó tras una reunión que mantuvo en diciembre con Facundo Pedrini, director de Crónica TV. Según relató, ambos tenían pendiente la posibilidad de trabajar juntos.

“La idea era hacer un desembarco y se dio en muy buenos términos”, señaló Dente sobre el acuerdo que permitió su incorporación a la señal de noticias.

Un programa para analizar la actualidad desde distintas áreas

“Intensos” buscará abordar la agenda desde diferentes perspectivas. El programa incluirá análisis de temas sociales, políticos, económicos y del mundo del espectáculo.

Dente explicó que el ciclo tendrá un formato de intercambio entre los integrantes del panel. “La idea es que entre todos logremos una amalgama, cada uno desde su punto de vista y con su opinión. No va a ser un programa unidireccional”, afirmó.

El conductor adelantó que el envío incluirá editoriales breves y espacios dedicados al análisis de la noticia. Según indicó, la propuesta apunta a “desmembrar e ilustrar” los temas que formen parte de la agenda pública.

El equipo que acompañará a Tomás Dente

El panel del programa estará integrado por periodistas y especialistas de distintas áreas. Luciana Elbusto se encargará de los temas vinculados al espectáculo, Ignacio Bongiovanni aportará análisis económico y Juan Venturino se ocupará de los contenidos políticos. Diego Recalde participará con intervenciones como personaje televisivo.

Dente describió el proyecto como un ciclo con formato nocturno y con una estética definida para ese horario. “Es un proyecto chiquito pero ambicioso”, expresó.

La llegada a un canal de noticias

El periodista trabajó anteriormente en señales informativas como América 24, aunque en ese momento se enfocó principalmente en temas del espectáculo. Su paso reciente por LN+ lo acercó a debates vinculados con la agenda política y cultural.

Sobre su nueva etapa, Dente sostuvo que busca ampliar su mirada sobre la actualidad. “La posta en términos políticos estoy empezando a aprender”, reconoció.

La honestidad como eje del programa

Durante la entrevista, el conductor señaló que la relación con el público resulta clave para el desarrollo del ciclo. “La gente necesita sentir que sos honesto, aunque no comparta lo que decís. Después, en el disenso nos encontramos”, afirmó.

También destacó que Crónica TV le permitió desarrollar el programa con libertad editorial. Según explicó, desde el canal le plantearon que conduzca el ciclo con el estilo que desarrolló en su carrera.

“Crónica es muy versátil, tiene esa cosa que te permite hablarle a la gente de igual a igual”, indicó.

Trayectoria en televisión

Tomás Dente nació el 1 de noviembre de 1979 en el barrio porteño de Boedo y se formó como periodista en 2002. Inició su carrera en televisión como notero del programa Tendencia en Canal 9 y luego participó en ciclos como Los profesionales, BDV, Desayuno americano y Nosotros a la mañana.

A lo largo de su trayectoria también condujo programas en señales de noticias y participó como panelista en distintos ciclos de actualidad. En 2025 se incorporó a LN+, donde intervino en programas de análisis político.

Con el estreno de “Intensos”, Dente iniciará una nueva etapa en Crónica TV con un programa centrado en el análisis de la agenda pública durante los fines de semana.