Con la finalización de la primera etapa de obras y la puesta en marcha de pruebas operativas sobre las vías, la reactivación del histórico ramal ferroviario Jaramillo-Fitz Roy avanzó este viernes hacia una nueva etapa.

En Jaramillo se realizó un acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal que contó con la presencia de autoridades provinciales, equipos técnicos y referentes culturales y turísticos que desde hace años impulsan la recuperación del tren en el norte santacruceño.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial durante la cual también conversó con antiguos pobladores.

Verónica Díaz, una septuagenaria vecina, expresó que sería un “orgullo” volver a viajar en tren.

“Ojalá que vuelvan otra vez las vías, era mucha vida para el pueblo, viajábamos a Las Heras, a Puerto Deseado y había mucho trabajo con el transporte de hacienda, todo era el tren, para trasladar la hacienda, la lana. Había mucho trabajo y movimiento, una vez que se terminó, quedó en nada. Sería lindo volver a verlo reactivado. Son muchos años que uno tiene en el pueblo, es toda una vida”, describió.

“Sería un orgullo volver a viajar como cuando uno era joven”, compartió.

Recordó que además realizó el “último viaje antes de que frenara el tren, fue de acá a Las Heras, tardábamos como unas seis horas. Era hermoso, con ese ruido tradicional, viajábamos muy bien”.

Leonor Díaz recordó los viajes en tren con su mamá a Puerto Deseado. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

“En el último viaje que hice, tenía 23 y hoy tengo 74. Hace años que está estancado”, expuso.

Por su parte, Leonor Díaz, su hermana, recordó que viajaba con su mamá a Puerto Deseado. “Le tenía mucho miedo (a viajar), pero viajábamos, por lo general por la autovía. Re lindo, nos quedó el recuerdo, ahora re contenta de verlo otra vez por la vía con que llegué a Fitz Roy… ¡qué alegría!”.

Aladino Morales calificó de “emocionante” el regreso del tren. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Por último, Aladino Morales, contó que pasaba mucho tiempo en el campo, donde trabajaba. “Una sola vez viajé hasta Fitz Roy en el ’66. Es la única vez que anduve”.

Por último, tras considerar que la reactivación del tren es “emocionante” valoró que “se cumpla lo que dicen”.