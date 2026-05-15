En Jaramillo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal encabezó un acto en el que se inició una nueva etapa en la reactivación del ramal ferroviario que une esa localidad con Fitz Roy.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial y entrevistó a la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci.

“Claudio Vidal fue el impulsor de este gran proyecto. Hoy estamos con la puesta en marcha sobre las vías del bivial. Es muy importante el trabajo que hacen los trabajadores de YCRT en el reacondicionamiento de las vías y previo a la llegada de la locomotora que próximamente vamos a tener en Santa Cruz”, manifestó la funcionaria.

En breve, adelantó “probablemente estemos acá otra vez porque va a llegar la locomotora” que en marcha estará en “no más de dos meses”.

Asimismo, mencionó que “hay un trabajo técnico de YCRT que necesita de algunos elementos que tuvieron que mandar a fabricar porque no existen hoy en el mercado”.

“Creemos que también es una oportunidad increíble para las pymes”. NADIA RICCI, MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA

Por otra parte, haciendo referencia a lo dicho por el gobernador, sostuvo: “El proyecto turístico puede transformarse con el tiempo en un tren de carga productivo, soñando una Santa Cruz a la que hoy se le están sembrando todas las semillas desde todos los puntos de vista. Creemos que también es una oportunidad increíble para las pymes“.

En cuanto a la mano de obra, señaló que además del personal de YCRT que está abocado a los trabajos “se incorporaron también algunos jóvenes de Jaramillo”.

Además, comentó que “hay un guión que está trabajando la gente Jaramillo con Cultura y Turismo, nace en Fitz Roy con el museo y hay toda una historia para contar en el camino hacia Jaramillo y después en la vuelta. Jaramillo permite contar desde las Huelgas del 21 hasta la historia del ferrocarril y todo lo que esto implica, la posibilidad de artesanos, gastronómicos, hotelería, hay un gran abanico de cuestiones que se suman a esto que eso es una gran oportunidad para Santa Cruz“.

Emergencia comercial

Por otra parte, consultada sobre el escenario productivo en la provincia, recordó: “Venimos de un año complejo. Acabamos de terminar con la reglamentación de una ley de alivio para el sector comercial, es muy importante porque permite a comercios y pymes poder elaborar planes de pagos y no ser embargadas o que se realicen bloqueos judiciales a raíz de esta situación económica”.

“Tanto las empresas que dependen de la provincia: Servicios Públicos, Distrigas, ASIP, pero lo más importante es el pedido de los comerciantes y de las pymes de tener la posibilidad de hacer convenios con Arca que es el principal problema que tienen hoy”, cerró.