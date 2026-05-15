El interventor de YCRT, Pablo Gordillo, destacó los avances en la recuperación del histórico ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy y aseguró que las vías ya se encuentran “operativas y casi listas” para recibir la futura locomotora y los vagones de pasajeros. Además, remarcó que el proyecto ferroviario representa “una reivindicación histórica” para las comunidades del norte santacruceño.

En diálogo con La Opinión Austral, Gordillo explicó el trabajo técnico realizado durante los últimos 60 días en el trazado ferroviario y adelantó que en las próximas semanas el gobernador Claudio Vidal anunciará la llegada del material rodante para continuar con la segunda etapa del proyecto.

El trabajo sobre las vías y las pruebas del Bivial

El interventor de YCRT detalló que la primera etapa estuvo enfocada en el acondicionamiento integral de las vías y en la puesta en funcionamiento del Bivial, la camioneta ferroviaria adaptada para evaluar el estado operativo del trazado.

“Nuestra tarea era acondicionar las vías y ahora, en la finalización de esta primera etapa, comenzamos con las pruebas de funcionalidad de la vía”, explicó.

Según indicó, el Bivial permite detectar posibles depresiones, problemas de giro, desgaste o fallas en la bulonería y los rieles. “Es como un tren de prueba. Va chequeando si la vía tiene algún problema y marca los sectores donde hay que intervenir”, señaló.

La unidad fue cedida en comodato por el Ministerio de Producción y trasladada desde Junín junto a personal de Trenes Argentinos.

Gordillo destacó además el avance de las obras ejecutadas en apenas dos meses. “Hace 60 días estábamos acá y esto eran todas matas. Hoy tenemos acondicionados casi 21 kilómetros de vía”, afirmó.

Actualmente, los equipos trabajan en el reemplazo de bulonería, tirafondos y tareas de planimetría necesarias para habilitar la circulación ferroviaria.

Un tren turístico con valor histórico y cultural

El titular de YCRT también confirmó que uno de los antiguos vagones ferroviarios será restaurado como parte del proyecto patrimonial y turístico impulsado en la región.

“Ese vagón no va a estar operativo para pasajeros, pero sí será recuperado como patrimonio cultural”, explicó.

La propuesta contempla transformar el histórico coche ferroviario en un espacio turístico y cultural dentro del circuito que unirá Jaramillo y Fitz Roy.

“Va a quedar como un lugar histórico para que la gente pueda visitarlo y conocer cómo eran los vagones de antes”, sostuvo.

En ese sentido, Gordillo valoró el trabajo realizado por la presidenta comunal Ana María Urricelqui en la puesta en valor de los museos y espacios patrimoniales de ambas localidades.

También destacó el potencial turístico del corredor ferroviario junto al Museo de Facón Grande, el Museo de la Ruralidad, el Bosque Petrificado y la conexión con Puerto Deseado. “El proceso del tren va a generar una unidad cultural y turística muy importante para la provincia”, afirmó.

Financiamiento y la segunda etapa del proyecto

Respecto al financiamiento, Gordillo precisó que YCRT recibió 400 millones de pesos del programa Unirse destinados exclusivamente al acondicionamiento de las vías y la restauración del vagón histórico.

Además, explicó que ya se invirtieron más de 20 millones de pesos en trabajos de madera, techos y recuperación de piezas ferroviarias provenientes de otros vagones.

“Ahora hay que definir la segunda etapa, que ya es más ambiciosa y tiene que ver con poner el tren en funcionamiento”, indicó.

Esa nueva fase incluirá la llegada de la locomotora, la planificación operativa del servicio, el mantenimiento permanente y la participación de maquinistas, ayudantes y mecánicos de YCRT.

Finalmente, Gordillo aseguró que la recuperación ferroviaria puede convertirse en una herramienta clave para generar trabajo y movimiento económico en la región.

“Estar arriba de las vías genera producción y genera trabajo. Ojalá esto ayude a mejorar las condiciones que tenemos en la provincia porque realmente lo necesitamos”, concluyó.