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Bomberos intervinieron la tarde del domingo en un vuelco vehicular ocurrido en el kilómetro 45 de la Ruta Nacional N° 3, en sentido sur, en el tramo comprendido entre Fitz Roy y Jaramillo. En el lugar, asistieron a los cuatro ocupantes del vehículo.

El operativo, encabezado por la División Cuartel 25°, tuvo lugar entre las 17:30 y las 19:27 y contó con la participación de efectivos de la Comisaría de Jaramillo y personal del puesto sanitario.

Los bomberos trabajaron sobre un Renault Logan que se encontraba sobre la banquina. Como parte del procedimiento, desconectaron la batería y verificaron que no hubiera pérdidas de combustible.

Una vez completadas las tareas preventivas y de asistencia, el automóvil quedó resguardado y el personal regresó a la base sin otras novedades.

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