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La Selección de Egipto se transformó en una de las sorpresas del Mundial 2026. Sin ser uno de los candidatos, los Faraones lograron meterse entre los 16 mejores del torneo gracias a un estilo de juego muy definido: un equipo compacto, disciplinado y extremadamente peligroso cuando encuentra espacios para atacar.

A lo largo de sus cuatro presentaciones, Egipto demostró que prioriza el orden antes que la posesión. No necesita dominar la pelota durante largos pasajes para sentirse cómodo. Su plan consiste en esperar con un bloque medio o bajo, reducir los espacios entre líneas y salir rápidamente hacia el arco rival cuando recupera el balón.

Una defensa muy difícil de romper

El aspecto más fuerte del conjunto africano es su trabajo defensivo. Los once futbolistas participan de la recuperación, los mediocampistas retroceden constantemente para ayudar a los defensores y las líneas permanecen muy juntas, obligando a los rivales a mover la pelota por afuera.

Cuando pierde la posesión, Egipto no presiona de manera desesperada. Prefiere replegarse rápidamente, cerrar los carriles interiores y forzar a sus adversarios a lanzar centros o intentar remates desde media distancia.

Durante el Mundial quedó demostrado que se siente cómodo defendiendo durante muchos minutos si eso le permite mantener el partido equilibrado.

Ataques verticales y Salah como referencia

En ofensiva, la idea cambia completamente. Una vez recuperada la pelota, Egipto busca acelerar de inmediato.

Los primeros pases casi siempre intentan encontrar a Mohamed Salah, el futbolista más desequilibrante del plantel. El delantero aparece tanto por la banda derecha como por sectores interiores, donde recibe con libertad para conducir, encarar o asistir a sus compañeros.

Cuando Salah logra recibir con espacios, Egipto se convierte en un equipo muy peligroso porque acompaña los ataques con pocos pero precisos movimientos, priorizando la velocidad antes que la elaboración.

Los laterales también tienen protagonismo cuando el equipo consigue instalarse en campo rival, aunque rara vez quedan expuestos porque normalmente uno de ellos permanece resguardando la defensa.

Mucha fortaleza mental

Si algo caracterizó a Egipto durante sus cuatro encuentros fue su capacidad para mantenerse competitivo incluso en los momentos más complicados.

Nunca perdió el orden táctico, incluso cuando el desarrollo del partido no le fue favorable. Esa fortaleza quedó reflejada especialmente en los dieciseisavos de final frente a Australia, donde sostuvo el empate durante 120 minutos y terminó imponiéndose por 4-2 en la definición por penales para conseguir una clasificación histórica a los octavos de final.

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