Pelota Libre o Xuper TV: dónde ver Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026, hora, formaciones, pronóstico y la previa de los octavos de final La selección anfitriona busca seguir haciendo historia ante los Leones del Atlas, que llegan fortalecidos tras eliminar a Países Bajos en los penales.

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Canadá y Marruecos se enfrentarán este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete ser uno de los más parejos de la fase eliminatoria. El partido se disputará en el Houston Stadium y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El ganador del encuentro se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre Francia y Paraguay.

A qué hora juegan Canadá vs. Marruecos

El encuentro comenzará a las siguientes horas:

Argentina, Uruguay y Paraguay: 14:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00

México: 11:00

España: 19:00

Dónde ver Canadá vs. Marruecos en vivo

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de DSports y por streaming mediante DGO.

En otros países también estará disponible por distintas señales, entre ellas Telemundo en Estados Unidos, ViX en México y DAZN en España.

Cómo llega Canadá

La selección canadiense atraviesa el mejor Mundial de su historia. Después de superar la fase de grupos, consiguió una clasificación agónica a los octavos de final al derrotar 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento.

El conjunto norteamericano mostró un importante poder ofensivo durante el torneo, con figuras como Jonathan David, Cyle Larin y Tajon Buchanan, y ahora buscará dar otro paso histórico para instalarse por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Cómo llega Marruecos

Los Leones del Atlas ratificaron el gran nivel que habían mostrado en Qatar 2022 y volvieron a convertirse en uno de los equipos más competitivos del torneo.

El conjunto africano terminó invicto la fase de grupos y luego eliminó a Países Bajos en una dramática definición por penales tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Con Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari como principales figuras, Marruecos intentará repetir la solidez colectiva que lo llevó a transformarse en uno de los candidatos a seguir avanzando.

Formación confirmada de Marruecos

Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari y El Khannouss.

Posible formación de Canadá

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

El favorito según las apuestas

Las principales casas de apuestas colocan a Marruecos como favorito para avanzar a los cuartos de final.

Victoria de Marruecos: 1.80

Empate: 3.50

Victoria de Canadá: 4.75

Pese a ese pronóstico, se espera un encuentro muy equilibrado entre dos selecciones que llegan en un gran momento y sueñan con seguir escribiendo páginas históricas en el Mundial 2026.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.