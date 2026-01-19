Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Amistad dio un paso firme rumbo a la final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur al vencer 2 a 0 a Deportivo Roca en el partido de ida de las semifinales. En el Predio La Amistad, el conjunto dirigido por Alfredo Tizza edificó un triunfo sólido, que le permite viajar a General Roca con un margen favorable y confianza en su funcionamiento colectivo.

El equipo cipoleño afrontó el encuentro con bajas importantes, ya que no contó con Yoel Juárez ni con Santiago Garcés, dos piezas clave por lesión. A pesar de esas ausencias, La Amistad sostuvo el equilibrio defensivo que le venía faltando en presentaciones anteriores y volvió a mostrar contundencia en ataque, un rasgo que se repite a lo largo del certamen.

La semifinal comenzó con un desarrollo parejo y friccionado. Deportivo Roca apostó a una línea de cinco defensores, esquema que le había dado resultados en la ronda anterior, mientras que La Amistad buscó manejar la pelota y lastimar por las bandas.

Kevin Guajardo metió el 1 a 0 de La Amistad. (Foto: Florencia Salto)

Las situaciones claras escasearon en el inicio. Kevin Guajardo generó la más peligrosa para el local con un remate que se fue alto, mientras que el “Naranja” respondió con un cabezazo de Santiago Villalba que pasó muy cerca del palo. Bajo un intenso calor, el desgaste físico empezó a sentirse y obligó a Roca a realizar un cambio temprano por la lesión de Enzo Núñez.

Cuando el primer tiempo se apagaba y el empate parecía sellado, llegó el quiebre del partido. En tiempo de adición, el arquero Bruno Corsi dio un rebote largo tras una intervención y Guajardo aprovechó la oportunidad para marcar el 1 a 0, un golpe anímico clave para La Amistad antes del descanso.

La Amistad sostuvo el dominio y amplió la ventaja

En el complemento, Deportivo Roca salió con otra actitud y estuvo cerca de empatarlo en el arranque con un remate del colombiano Luis Felipe Miranda que exigió al arquero Exequiel Lara. Sin embargo, esa reacción no logró sostenerse en el tiempo.

Ariel González metió el 2 a 0 de La Amistad. (Foto: Florencia Salto)

La Amistad recuperó el control del juego y volvió a lastimar. Corsi evitó el segundo con una gran atajada ante Nicolás Alonso, pero esa jugada anticipó lo que vendría. Tras un tiro de esquina, el arquero roquense respondió nuevamente frente a Ariel González, aunque en el rebote el lateral apareció para empujar la pelota y establecer el 2 a 0.

A partir de ese momento, el conjunto cipoleño manejó los tiempos del partido. Roca no encontró los caminos para descontar y La Amistad estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Corsi evitó que el resultado fuera más abultado con otras intervenciones decisivas.

Ventaja importante y definición en el Maiolino

El triunfo dejó a La Amistad bien posicionada de cara a la revancha, que se disputará el próximo domingo en el estadio Luis Maiolino. Deportivo Roca necesitará una actuación perfecta para revertir la serie, mientras que el equipo de Cipolletti buscará sostener la lógica y sellar el pase a la final patagónica.

La semifinal se enmarca en la recta decisiva del Torneo Regional Amateur, que comenzó con más de 300 equipos de todo el país y hoy reduce sus aspirantes a los cuatro ascensos al Federal A. En ese contexto, La Amistad aparece como uno de los conjuntos más regulares de la región.

El panorama en la Zona Patagónica

En la otra semifinal, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia sacó ventaja al vencer 3 a 1 a Boxing Club de Río Gallegos. De esta manera, el ganador de la serie entre La Amistad y Deportivo Roca se medirá en la final regional con quien avance del cruce entre el “Aeronauta” y el conjunto santacruceño.

La Amistad cumplió en casa, mostró carácter en un partido clave y quedó a noventa minutos de disputar una final que lo acerque al gran objetivo: el ascenso al Torneo Federal A.