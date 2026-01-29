Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes de los últimos años para el Atlético Boxing Club. El conjunto de Río Gallegos afrontará la final de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur frente a La Amistad de Cipolletti, en una serie que definirá al representante del sur argentino en la etapa decisiva por el ascenso al Torneo Federal A.

Tras la clasificación por penales frente a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, el clima en la institución albiverde combina entusiasmo, expectativa y un fuerte compromiso organizativo. El objetivo no solo pasa por lo deportivo, sino también por mostrar una imagen institucional sólida en una instancia histórica.

El joven arquero de Boxing Bruno Rojas, figura en la semi contra Jorge Newbery.

Reunión clave entre las dirigencias

En la antesala de la final, el presidente de Boxing Club, Leonardo Mata, mantuvo una reunión protocolar en la ciudad de Buenos Aires con su par de La Amistad, Carlos Rojas. El encuentro permitió avanzar en la organización general de la serie, con especial énfasis en la logística, la seguridad y el respeto entre ambas instituciones.

Leonardo Mata y Carlos Rojas en un encuentro institucional distendido.

Los dirigentes coincidieron en la importancia de fortalecer los lazos entre los clubes y destacaron la necesidad de priorizar la camaradería y el diálogo. Desde ambas partes remarcaron que la competencia se limita al campo de juego y que el respeto institucional debe prevalecer más allá de cualquier resultado deportivo.

El orgullo de representar a Santa Cruz

Leonardo Mata expresó su satisfacción por volver a disputar una final regional y puso en valor el recorrido del club en el Torneo Regional Amateur. “Participan cerca de 400 equipos y estar otra vez entre los finalistas del país es el resultado de muchos años de trabajo”, señaló el presidente del Boxing en diálogo con Radio LU12 AM680.

En ese sentido, defendió el crecimiento del fútbol santacruceño y remarcó la competitividad de los equipos de la provincia en las últimas ediciones del certamen. Mata subrayó que varias definiciones se resolvieron por penales, lo que refleja la paridad y el nivel alcanzado por los clubes de la región.

Un proyecto deportivo que se consolida

El presidente albiverde también destacó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Matías Clavel, un entrenador formado íntegramente en la institución. Clavel asumió el desafío de conducir un plantel con recambio generacional y logró llevar al equipo a una final regional en su primer año al frente del plantel superior.

Desde la dirigencia valoraron el proceso de formación interna que impulsa el club, no solo en jugadores, sino también en técnicos, preparadores físicos y dirigentes. Esa identidad aparece como uno de los pilares del presente de Boxing y como una base para el futuro.

Logística y convocatoria para el partido de ida

El partido de ida de la final de la Región Patagónica se jugará este domingo a las 17 en el estadio del Atlético Boxing Club. La institución trabaja en todos los detalles operativos para recibir a una gran cantidad de público, con un fuerte despliegue en materia de seguridad, accesos y servicios. El partido lo podrás seguir por La Opinión Austral.

Durante la semana, el club lanzó promociones en la venta de entradas con el objetivo de colmar el estadio y generar un marco acorde a la importancia del encuentro. Desde la dirigencia resaltaron el compromiso de los socios y simpatizantes, que acompañaron masivamente al equipo en las instancias anteriores.

Un cruce que promete paridad

La serie ante La Amistad asoma como una final cerrada y muy disputada. El conjunto de Cipolletti llega con una campaña sólida y con argumentos futbolísticos que lo posicionan como un rival de cuidado. En Boxing confían en la fortaleza como local y en el apoyo de su gente para sacar ventaja en el primer capítulo de la definición.

Con la ilusión intacta y el trabajo enfocado en cada detalle, el Atlético Boxing Club se prepara para vivir una final que puede marcar un antes y un después en su historia reciente y en el fútbol de Río Gallegos.