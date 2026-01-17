Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado 11 de enero, Boxing Club venció 2-1 a Camioneros de Río Grande y se aseguró un lugar en las semifinales del Torneo Regional Amateur 2025/26, por la Zona Patagónica. El Albiverde enfrentará a Atlético Jorge Newbery este domingo 18 de enero a las 17 horas en el estadio La Madriguera, en Comodoro Rivadavia.

El cruce de vuelta entre Boxing y Camioneros se jugó en Río Gallegos, con una serie abierta tras el empate 1-1 en el encuentro de ida. Al cierre del primer tiempo, el local se impuso 2-1, marcador que se mantuvo hasta el final y le otorgó la victoria.

La ida, disputada en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, había dejado la serie totalmente equilibrada. Con el triunfo del domingo, Boxing se aseguró un lugar entre los cuatro equipos destacados de la región.

Por su parte, el Aeronauta accedió a las semifinales luego de empatar 0-0 ante Deportivo Villalonga, resultado que permitió sostener la ventaja lograda con el triunfo 3-0 en el partido de ida, disputado como local.

Este pase se definió en un duelo exigente. A los 8 minutos, el arquero comodorense fue expulsado por una mano fuera del área, obligando al equipo a afrontar gran parte del encuentro con un hombre menos. Aun así, Newbery mantuvo el orden defensivo y neutralizó cada intento del rival hasta el final.

