La comunidad de Río Gallegos lamenta el fallecimiento de Gabriela Huircan, trabajadora no docente de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz y madre, tras enfrentar una severa enfermedad.

La noticia fue dada a conocer por la UTN Santa Cruz. “El Decano de esta casa, Lic. Sebastián Puig, su equipo de gestión y toda la comunidad educativa acompaña con mucho dolor a su familiares y amigos, y al Ing. Orlando Taboada, tío de Gabriela y Docente de esta Facultad. Esperamos puedan encontrar paz ante la irreparable perdida”, se indicó en redes sociales.

Cabe mencionar que sus restos serán velados en la Cochería del Sur, ubicada en Ameghino 302 de Río Gallegos, este 1 de enero de 17 a 22 horas y el 2 de enero de 9 a 12 horas, momento en el que será trasladada al Cementerio local. En Facebook, la hermana de la vecina, Flor Huircan, solicitó el 30 de diciembre de 2025 donantes de sangre ante el delicado estado de salud de Gabriela.

Previamente, el 21 de noviembre, publicó un mensaje cargado de esperanza: “Dicen que las batallas más difíciles se dan a las mejores guerreras, y no es justo. Pero vas a poder! Con miedo, si. Pero con miles de ganas. En medio de tanta oscuridad, vos sos luz.. Por qué a guerrera, no te gana nadie!!!”.

Entre las despedidas también se expresó el Club 22 de Septiembre: “Queremos acompañar en este difícil momento a nuestro Jugador de Primera y Senior, Mauro Huircan por la irreparable pérdida de su hermana quien afrontaba una enfermedad. Rogamos por el eterno descanso de Gabriela, enviamos fuerzas a sus familiares, no es el mejor comienzo de año”.

De igual manera, el Atlético Boxing Club y la Escuela de Vóley lamentaron la pérdida de la mamá de su jugadora Diamela Aranda. “En este momento de dolor acompañamos a sus hijas, familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso”, manifestó la institución en un posteo.