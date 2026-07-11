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El retraso de las transmisiones por streaming llevó a miles de argentinos a buscar una alternativa para seguir los partidos de la Selección Argentina en tiempo real. Durante el Mundial 2026, las antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) registraron un crecimiento récord en las búsquedas y volvieron a convertirse en una de las opciones más elegidas por los hinchas.

Cada presentación de la Selección Argentina genera una escena repetida en distintos puntos del país: el festejo de un vecino anticipa el gol varios segundos antes de que aparezca en la pantalla. El delay de las plataformas de streaming y de algunos servicios de televisión por cable hizo que muchos usuarios decidieran regresar a una tecnología que parecía haber quedado en el pasado.

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas para Televisión Digital Abierta crecieron un 2.112% en su punto más alto, registrado el 29 de junio, en comparación con la semana previa al inicio del Mundial 2026. El fenómeno evidenció el interés de los argentinos por encontrar una forma de seguir los encuentros sin retrasos.

La explicación es sencilla: la TDA transmite la señal de manera directa mediante antenas terrestres, evitando el procesamiento que requieren las plataformas que distribuyen el contenido a través de internet. Esa diferencia hace que la imagen llegue varios segundos antes que en los servicios de streaming, una ventaja muy valorada durante los partidos del seleccionado nacional.

¿Por qué la Televisión Digital Abierta tiene menos delay?

La principal diferencia está en el recorrido que realiza la señal antes de llegar al televisor o al dispositivo del usuario.

En la Televisión Digital Abierta, la transmisión se recibe directamente desde las antenas terrestres, mientras que el streaming necesita procesar el video, enviarlo por internet y adaptarlo a la velocidad de conexión de cada usuario.

Ese proceso agrega un retraso que puede ser de algunos segundos o incluso superar el medio minuto, dependiendo de la plataforma utilizada y de la calidad de la conexión. Por ese motivo, quienes buscan seguir el partido al mismo tiempo que ocurre dentro del estadio suelen optar por la TDA.

¿Cuál es la mejor forma de ver los partidos de la Selección sin retraso?

Para quienes desean evitar el delay, la Televisión Digital Abierta continúa siendo una de las alternativas más efectivas.

Al no depender del procesamiento de internet, la señal llega prácticamente en tiempo real y reduce al mínimo las diferencias respecto del desarrollo del partido. De esta manera, los hinchas pueden vivir cada gol y cada jugada sin enterarse antes por el festejo de otros espectadores.

El Mundial también modifica los hábitos de consumo

La pasión por la Selección Argentina no solo impacta en la audiencia televisiva, sino también en la actividad comercial.

De acuerdo con estadísticas de Mercado Pago, durante el partido entre Argentina y Egipto los pagos en comercios disminuyeron un 80%, mientras que las operaciones con QR en el transporte público cayeron un 35%.

En cambio, durante las dos horas previas al inicio del encuentro ocurrió el efecto contrario. Los cobros mediante QR en comercios aumentaron un 62% y las transferencias entre personas crecieron un 32%, reflejando cómo los encuentros del equipo nacional modifican la rutina de millones de argentinos.