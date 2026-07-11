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La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de avanzar a las semifinales del certamen. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) y el director técnico Lionel Scaloni todavía mantiene dos incógnitas en la formación inicial.

Luego de la victoria frente a Egipto en la instancia anterior, el cuerpo técnico considera sostener la estructura del equipo que consiguió la clasificación. Sin embargo, el entrenador definirá la alineación definitiva sobre la hora del partido.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, Scaloni explicó que la idea es modificar lo menos posible el equipo. “Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto”, señaló el entrenador.

Las dos dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Suiza

Las principales incógnitas pasan por el lateral derecho y uno de los puestos del mediocampo.

En defensa, el puesto se disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Si bien ninguno fue confirmado oficialmente, Molina aparece con mayores posibilidades de comenzar desde el inicio.

La otra duda está en la mitad de la cancha. Alexis Mac Allister mantiene una leve ventaja para integrar el once titular, aunque Nicolás González también cuenta con posibilidades de ocupar ese lugar debido a las distintas características que ofrece para el desarrollo del partido.

El resto de la formación prácticamente no presenta interrogantes.

Emiliano Martínez buscará afianzarse en el arco

En el arco estará Emiliano “Dibu” Martínez, quien volverá a ser titular en un nuevo partido eliminatorio del Mundial.

Por delante suyo jugarán Nicolás Tagliafico sobre el lateral izquierdo y la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, una sociedad que continúa siendo la principal referencia defensiva del seleccionado.

La única definición pendiente en esa línea continúa siendo el lateral derecho.

Leandro Paredes vuelve a ser titular

En el mediocampo, Leandro Paredes regresará desde el inicio luego de su participación determinante frente a Egipto.

El volante central será acompañado por Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, quienes volverán a conformar el eje del equipo argentino.

La cuarta plaza del mediocampo es la que aún analiza Scaloni entre Alexis Mac Allister y Nicolás González.

El cuerpo técnico realizó una evaluación positiva del funcionamiento colectivo frente a Egipto. Más allá de haber estado en desventaja durante gran parte del encuentro, la conclusión interna fue que el equipo logró controlar el juego, generar situaciones de gol y que los principales aspectos a corregir estuvieron vinculados con la eficacia ofensiva y algunos desajustes defensivos.

Lionel Messi y Julián Álvarez, la dupla ofensiva

En ataque no se esperan modificaciones.

Lionel Messi será uno de los delanteros junto a Julián Álvarez, quien volvería a imponerse en la consideración del entrenador para integrar el equipo titular.

Mientras Lautaro Martínez continúa siendo una alternativa importante, todo indica que Scaloni mantendrá la dupla ofensiva que utilizó en el compromiso anterior.

Scaloni no quiere dar pistas antes del partido

Como suele ocurrir en las instancias decisivas, el entrenador argentino evitó confirmar el equipo antes del encuentro.

La intención es realizar las últimas evaluaciones durante las horas previas al partido y mantener la incertidumbre respecto de las dos posiciones que todavía no tienen dueño definido.

El propio Scaloni adelantó que, más allá de algún retoque puntual, el funcionamiento será muy parecido al mostrado en el encuentro anterior.

La posible formación de la Selección Argentina contra Suiza

La probable alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 es la siguiente:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Argentina busca un lugar entre los cuatro mejores

El partido ante Suiza marcará un nuevo paso para la Selección Argentina en su camino dentro del Mundial 2026.

Con una base consolidada, dos puestos todavía por resolver y la intención de mantener la estructura que viene utilizando en la fase eliminatoria, Lionel Scaloni terminará de definir el equipo titular pocas horas antes del inicio del encuentro que entregará un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.