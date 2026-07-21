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Con el Mundial 2026 ya concluido y con España como campeona tras imponerse sobre la Selección Argentina en la final, la FIFA puso en marcha una nueva instancia de participación para los fanáticos: la elección del equipo ideal del torneo.

A través de su sitio oficial, el máximo organismo del fútbol mundial dio a conocer una lista de 22 futbolistas candidatos para integrar el once ideal de la Copa del Mundo. Entre ellos aparecen cinco jugadores argentinos, una presencia importante para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque la conformación de la nómina también despertó polémica por algunas ausencias que rápidamente fueron cuestionadas en las redes sociales.

Los cinco argentinos que buscan un lugar en el equipo ideal del Mundial 2026

La Selección Argentina, que llegó hasta la final del Mundial antes de caer frente a España, logró colocar representantes en todas las líneas del campo de juego.

Los cinco futbolistas argentinos nominados por la FIFA son:

Emiliano “Dibu” Martínez (arquero).

Cristian Romero (defensor).

Lisandro Martínez (defensor).

Enzo Fernández (mediocampista).

Lionel Messi (delantero).

La presencia de Lionel Messi era una de las más esperadas. El capitán argentino volvió a destacarse en una Copa del Mundo y terminó como el segundo máximo goleador del torneo, únicamente superado por el francés Kylian Mbappé, además de convertirse nuevamente en una de las grandes figuras de la competencia.

Por su parte, Emiliano Martínez fue una de las piezas clave durante toda la campaña albiceleste, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez conformaron una de las defensas más sólidas del campeonato. En el mediocampo, Enzo Fernández volvió a consolidarse como uno de los jugadores más regulares del seleccionado nacional.

La lista completa de candidatos al once ideal del Mundial 2026

La FIFA dividió a los nominados por posición para que los aficionados puedan conformar distintas alineaciones, ya que la votación permite elegir esquemas tácticos como 4-4-2, 4-3-3 o 3-4-3.

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina).

Vozinha (Cabo Verde).

Unai Simón (España).

Jordan Pickford (Inglaterra).

Eloy Room (Curazao).

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina).

Nuno Mendes (Portugal).

Marc Cucurella (España).

Virgil van Dijk (Países Bajos).

Gabriel Magalhães (Brasil).

Cristian Romero (Argentina).

Dayot Upamecano (Francia).

Pedro Porro (España).

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra).

Michael Olise (Francia).

Vinícius Júnior (Brasil).

Enzo Fernández (Argentina).

Ousmane Dembélé (Francia).

Luka Modrić (Croacia).

Ismael Saibari (Marruecos).

Rodri (España).

Lamine Yamal (España).

Delanteros

Lionel Messi (Argentina).

Kylian Mbappé (Francia).

Erling Haaland (Noruega).

Harry Kane (Inglaterra).

Julián Quiñones (México).

Mikel Oyarzabal (España).

Las ausencias que provocaron polémica

Más allá de los nombres elegidos, la publicación de la FIFA generó un intenso debate entre hinchas y analistas por varios futbolistas que quedaron fuera de la selección de candidatos.

Uno de los casos más comentados fue el de Pau Cubarsí. El defensor español fue distinguido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 y fue una de las piezas fundamentales de la selección campeona, pero sorprendentemente no apareció entre los ocho defensores elegidos para integrar el equipo ideal.

La ausencia de Aymeric Laporte también llamó la atención. El experimentado zaguero fue titular durante buena parte del torneo con España y muchos esperaban verlo entre los nominados.

Otra decisión de la FIFA que generó críticas

Otro aspecto que despertó cuestionamientos fue la distribución de algunos futbolistas dentro de las posiciones.

Debido a que la FIFA permite votar distintos sistemas tácticos, varios jugadores con características ofensivas fueron incluidos dentro del grupo de mediocampistas. Allí aparecen nombres como Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Michael Olise, futbolistas que habitualmente se desempeñan como extremos o atacantes.

La decisión provocó opiniones divididas entre los aficionados, quienes consideraron que esa clasificación altera la competencia entre jugadores de perfiles muy diferentes.

Cómo votar el equipo ideal del Mundial 2026

La votación permanece abierta en la plataforma oficial de la FIFA, donde los aficionados pueden elegir su formación preferida y seleccionar a los futbolistas que, a su criterio, tuvieron el mejor rendimiento durante la Copa del Mundo.

Argentina, pese a haber perdido la final frente a España, mantiene una importante representación entre los candidatos gracias a las actuaciones de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi, cinco nombres que ahora buscarán integrar el once ideal elegido por los hinchas de todo el mundo.