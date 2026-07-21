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El final del Mundial 2026 podría marcar también el comienzo de una nueva competencia internacional. Mientras la Finalissima entre Argentina y España quedó suspendida y todavía no tiene una nueva fecha confirmada, desde la Conmebol reconocieron que existe un proyecto para crear un torneo de selecciones junto a la UEFA que reúna a varias de las mejores selecciones de ambos continentes.

La iniciativa fue revelada por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien confirmó que las conversaciones ya están en marcha y que el nuevo campeonato podría disputarse durante el próximo ciclo mundialista.

Cómo sería el nuevo torneo entre Conmebol y UEFA

Según explicó Harrison, la idea es dejar atrás el formato de un único partido entre los campeones de América y Europa para darle paso a una competencia con varias selecciones clasificadas según su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Se está viendo un posible proyecto que se va a llevar adelante con los europeos. Va a haber un campeonato que va a ser contra ellos y se va a equiparar de acuerdo a la ubicación en la tabla de las Eliminatorias 2030. Vamos a jugar por una posición en un futuro torneo que se va a jugar contra los europeos“, afirmó en diálogo con Rock & Pop Paraguay.

Si bien todavía no se conocen detalles sobre la cantidad de participantes, el formato o el sistema de competencia, las declaraciones del dirigente dejan entrever que la posición final en las Eliminatorias Sudamericanas será determinante para acceder al certamen.

La Finalissima podría dar paso a un nuevo formato

La relación entre la UEFA y la Conmebol se fortaleció en los últimos años con la creación de la Finalissima, que enfrentó a los campeones continentales en Wembley en 2022 y que tenía prevista una nueva edición entre Argentina y España en marzo de 2026.

Sin embargo, ese encuentro fue cancelado por los problemas geopolíticos que afectaron a Qatar, sede originalmente elegida para el partido. Luego de varias alternativas que no prosperaron, ambas confederaciones no lograron encontrar una fecha compatible en un calendario internacional cada vez más ajustado.

Ahora, la posibilidad de organizar un torneo con más selecciones aparece como una alternativa para profundizar la alianza entre ambas organizaciones.

El gran desafío será encontrar lugar en el calendario

Más allá del entusiasmo que despertó el proyecto, el principal obstáculo será el calendario internacional. Con las Eliminatorias, la UEFA Nations League, la Copa América, la Eurocopa y el Mundial, encontrar fechas disponibles no será una tarea sencilla. No obstante, la FIFA ya aprobó modificaciones en las ventanas internacionales a partir del próximo ciclo, que pasarán a tener una duración cercana a las tres semanas, una medida que podría facilitar la organización de competencias de este tipo.

Por el momento no existe un anuncio oficial por parte de la FIFA, la Conmebol o la UEFA sobre la creación del torneo, aunque las declaraciones de Harrison confirman que las conversaciones están avanzadas y que el objetivo es darle forma a una competencia que reúna regularmente a las principales selecciones de Sudamérica y Europa.

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