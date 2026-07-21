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La Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2030 por ser uno de los seis países anfitriones del torneo. Sin embargo, eso no significará que quede al margen de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste disputará igualmente el certamen clasificatorio junto al resto de las selecciones de la Conmebol, aunque con un formato diferente al utilizado rumbo al Mundial 2026.

La próxima Copa del Mundo será histórica: se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, convirtiéndose en la primera edición con sedes repartidas en tres continentes. Como anfitriones, los seis países ya tienen garantizada su participación.

Argentina jugará las Eliminatorias pese a tener el boleto asegurado

La novedad fue confirmada por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien explicó que los tres países sudamericanos organizadores participarán igualmente de las Eliminatorias. “Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados”, aseguró en diálogo con Rock & Pop Paraguay.

Un equipo unido. Eso es la Argentina de Scaloni (REUTERS/Bernadett Szabo)

De esta manera, Argentina, Uruguay y Paraguay afrontarán el certamen pese a tener asegurado su lugar en la Copa del Mundo, con el objetivo de mantener el ritmo de competencia durante el ciclo mundialista.

Las Eliminatorias Conmebol tendrán menos cupos

A diferencia de lo ocurrido rumbo al Mundial 2026, cuando la Conmebol contó con seis plazas directas y una para el repechaje debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones, la próxima clasificación será diferente.

Según confirmó Harrison, las Eliminatorias para el Mundial 2030 otorgarán tres cupos directos y uno para el repechaje internacional, ya que Argentina, Uruguay y Paraguay ocuparán de antemano los lugares correspondientes a los países anfitriones.

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Estas clasificatorias tendrán tres cupos y medio. Nosotros ya estamos”, remarcó el dirigente paraguayo. En consecuencia, las otras siete selecciones de la Conmebol competirán por esos tres boletos directos y la posibilidad de acceder al repechaje.

Un Mundial histórico con seis países anfitriones

El Mundial 2030 conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. La mayor parte del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los tres partidos conmemorativos del centenario antes de que la competencia continúe en Europa y África.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sobre la organización, Harrison también se mostró optimista respecto a la infraestructura paraguaya y aseguró que el estadio de Olimpia estará terminado a tiempo para recibir el encuentro asignado por la FIFA.

“Vamos a llegar de sobra con los tiempos. El estadio de Olimpia estará listo para el Mundial 2030. Si se amplía a 64 selecciones podríamos albergar una zona de grupos y, si no, será un partido“, concluyó.

Por el momento, la ampliación a 64 países para la próxima Copa del Mundo está por definirse. En las últimas horas, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, informó que están trabajando para que esto suceda. De ser así, serán 16 grupos de 4 equipos, pasarán los 2 primeros a 16avos de final, y tanto Argentina como Uruguay y Paraguay podrían jugar más partidos como locales.

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