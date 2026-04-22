Pelota Libre o Xuper TV: donde ver Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, por la Copa de Alemania: hora, TV y formaciones de la semifinal El equipo de Kane visita al Leverkusen en un duelo clave por la Copa de Alemania. El ganador jugará la final en Berlín en busca del título.

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El Bayern Múnich enfrentará al Bayer Leverkusen este martes 22 de abril en una de las semifinales de la Copa de Alemania, en un cruce de alto voltaje que definirá al primer finalista del torneo. El partido se jugará en el BayArena, con ambos equipos en busca de un lugar en la gran definición del certamen.

El conjunto bávaro llega en un gran momento tras consagrarse nuevamente en la Bundesliga y buscará trasladar ese dominio al plano local. Con Harry Kane como principal referencia ofensiva, el Bayern intentará volver a una final de Copa que no disputa desde hace varias temporadas.

Por su parte, el Bayer Leverkusen intentará hacerse fuerte como local y repetir el nivel que lo llevó a protagonizar una histórica campaña reciente. El equipo alemán sabe que tiene una oportunidad concreta de pelear otro título y buscará dar el golpe ante uno de los gigantes de Europa.

A qué hora juegan Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

El partido se disputará el martes 22 de abril en el BayArena.

Argentina: 15:45

15:45 Brasil, Uruguay, Paraguay: 15:45

15:45 Chile: 14:45

Cómo llegan Bayern Múnich y Leverkusen a la semifinal

El Bayern Múnich atraviesa una temporada sólida y llega con confianza tras conquistar la Bundesliga. El equipo dirigido por Vincent Kompany mantiene un alto poder ofensivo y se apoya en figuras como Kane, Musiala y Sané para marcar diferencias en los partidos decisivos.

En su camino a la semifinal, el conjunto bávaro eliminó a rivales como Leipzig y Unión Berlín, mostrando contundencia en ataque y experiencia en instancias definitorias.

El Bayer Leverkusen, en tanto, construyó su camino con victorias importantes ante Borussia Dortmund y St. Pauli. Si bien no mantiene la misma regularidad que en su mejor versión, el equipo conserva una propuesta ofensiva peligrosa y confía en su localía para competir de igual a igual.

Formaciones probables de Bayern Múnich vs Leverkusen

Bayer Leverkusen

Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, García, Palacios, Vázquez; Tella, Maza; Schick.

DT: Kasper Hjulmand.

Bayern Múnich

Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Díaz, Musiala, Olise; Kane.

DT: Vincent Kompany.

Datos del partido

Partido: Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen Competencia: Copa de Alemania (semifinal)

Copa de Alemania (semifinal) Estadio: BayArena

BayArena Árbitro: Felix Zwayer

Felix Zwayer Hora: 15:45 (Argentina)

El duelo promete ser abierto y con situaciones en ambas áreas. El Bayern Múnich, por jerarquía y poder ofensivo, aparece como favorito, pero el Leverkusen buscará aprovechar su localía para meterse en la final y dar un paso más en la Copa de Alemania.

Dónde ver Bayern Múnich vs Leverkusen en vivo

El encuentro se podrá ver en vivo en Argentina a través de:

TV: ESPN 3

ESPN 3 Streaming: Disney+ Premium

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

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