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En el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina le ganó 2 a 0 a la Selección de Austria con un doblete de Lionel Messi, que de esta manera se convirtió en el máximo anotador histórico de la competencia con 18 tantos.

Con este resultado, el equipo comandado por Lionel Scaloni se aseguró la clasificación a los 16avos de final de este certamen y ahora solamente definirá en qué posición avanzará. Si Jordania no le gana a Argelia, ya se quedará con el primer puesto de la zona.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial 2026

Luego de esta victoria, el equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo sábado 27 de junio, cuando a partir de las 23.00 horas se enfrente a la Selección de Jordania en el AT&T Stadium de Dallas por la tercera fecha del Grupo J.

Tras cerrar su participación en esta instancia, en caso de terminar primero del grupo jugará el viernes 3 de julio a las 19.00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante el segundo clasificado del Grupo H, que actualmente es Uruguay.

En caso de terminar segundo del grupo (para esto Jordania tendrá que ganarle a Argelia y a Argentina), la Albiceleste jugará el jueves 2 de julio a las 16.00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ante el primero del Grupo H.

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