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Con un doblete de Lionel Messi, en el AT&T Stadium, la Selección Argentina le ganó 2 a 0 a la Selección de Austria y logró la clasificación a los 16avos del Mundial 2026 a falta de una fecha para la finalización de la fase de grupos.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni está a un resultado de quedarse con el primer puesto del grupo pensando en la clasificación a los 16avos de final. Para esto, Jordania no deberá ganarle a Argelia, o en caso de hacerlo, la Albiceleste no puede perder contra ellos en la última fecha.

Con estos resultados, y el primer puesto del grupo asegurado, la Selección Argentina jugará en los 16avos de final frente al segundo del Grupo H. A su rival lo conocerá el próximo viernes cuando se definan las posiciones, ya que los cuatro equipos pueden clasificar.

Cómo se define el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

Los cuatro equipos tienen chances de avanzar como segundos. La Selección de España, en caso de ganar o empatar contra la Selección de Uruguay quedará primero. Si pierde y Arabia Saudita iguala con Cabo Verde, será el escolta de la Celeste en el grupo.

Uruguay también puede quedar segundo si se dan una serie de resultados. Primero tendrá que empatar con España y luego esperar que Cabo Verde empate por la misma cantidad de goles contra Arabia Saudita, ya que si lo hace por más goles lo superará.

En cuanto a Cabo Verde, puede quedarse con el segundo grupo de distintas maneras. Primero, venciendo a Arabia Saudita y con un empate o derrota de Uruguay frente a España. Otra opción es empatando con el elenco árabe por mayor diferencia de gol que una igualdad de los charrúas.

Finalmente, Arabia Saudita también puede ser segundo de grupo. Para que esto se de tendrá que ganarle a Cabo Verde el próximo viernes y esperar a que Uruguay empate o pierda contra España.

Cuándo juega la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026

En caso de terminar primero del grupo jugará el viernes 3 de julio a las 19.00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante el segundo clasificado del Grupo H, que actualmente es Uruguay.

Por otro lado, si termina segundo del grupo (para esto Jordania tendrá que ganarle a Argelia y a Argentina), la Albiceleste jugará el jueves 2 de julio a las 16.00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ante el primero del Grupo H.

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