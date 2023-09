Corría el año 1952. Hombres dedicados a la faena ovina en el matadero municipal se hicieron amigos y armaron un club. La notificación oficial de creación, les llegó el 13 de septiembre de 1958. Apoyados por las familias, completaron formularios para integrar la Liga Independiente de los Barrios al momento de su creación.

Entre sus socios fundadores se encontraban los hermanos Paillamán: Jerónimo y Manuel, a ellos se sumaban los hermanos Cárdenas, los Rocha, Leonidas Velásquez y Enrique Pino.

Fundador del club Leónidas Velázquez.

Fueron los que eligieron el nombre de la institución y los colores rojo y azul que estuvieron en el primer escudo. Su primer presidente fue Mauricio Cárdenas, y entre los dirigentes más destacados lo acompañaron César y Julio Rocha y Juan Carlos Montesinos.

En la actualidad, Matadero cuenta con su sede propia y además de los planteles en la Primera División, Sénior y hasta de Futsal en el Departamento Futsal de la Liga de Fútbol Sur.

Esta historia cumple 65 años, y de seguro seguirá creciendo a medida que pasen los años. El Club Social y Deportivo Barrio Matadero tocó fondo, supo levantarse y hoy es uno de los clubes más grandes de la Liga Independiente del Fútbol de los Barrios.

Cabe resaltar que el Club Matadero ganó 10 títulos en los primeros 11 años de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios.

La Opinión Austral habló con su presidente, Diego Díaz el cual se mostró contento por un año nuevo de vida y adelantó que están trabajando para poder sacar un libro del Club Matadero.

Jugadores y familiares del club Matadero posando para la foto en el año 1999.

“El sentimiento por un año más es muy lindo. Ver la felicidad de todos los que forman el parte del club es un orgullo, esta institución tiene mucha historia, crece día a día. Tenemos un sentido de pertenencia muy grande“, agregó.

“En la actualidad tenemos fútbol, karate y trabajamos en lo social también. Estamos trabajando fuerte para en los próximos años tener nuestras inferiores, eso es muy importante para un club de la liga de los barrios“, sostuvo.

“El primer campeón de la historia fue Matadero, Tenemos eso que nos motiva mucho, es historia. Por eso mismo la liga es muy importante para nosotros, gracias a muchas personas hoy el ‘Torito’ esta de pie”, dijo.

Comisión anterior del club.

“Este es mi segundo mandato como presidente, pero en la comisión hay gente que me ayuda demasiado. Hace un tiempo venimos trabajando en que los históricos del club se acerquen para darle una charla a los nuevos, nunca hay que perder la historia. Pensamos con un club con las puertas abiertas para todos”, aseguró.

“Queremos seguir creciendo deportivamente, la prioridad es tener la sede en condiciones. Estamos trabajando para poder sacar un libro del Club Matadero. Queremos construir un futuro sin olvidarnos de la historia”, concluyó Diego.

Comisión actual del club.

Históricos

Walter Barrientos: “El club Matadero es mi vida, son los colores que amo y me permitieron desarrollarme en el futbol, donde conocí grandes personas. El Torito es una gran institución, la gente que la integra se desvive para que todos los jugadores que integran el equipo se sientan a gusto y no se quieran ir más. Desde la llegada de la actual comisión, el club creció muchísimo tanto en el ámbito deportivo como social. A parte del fútbol, se están abriendo nuevas puertas para otras actividades, actualmente tenemos la escuela de karate”.

Jonatan Jofre: “Fue en la liga barrial Mi primer club que me habría las puertas, y me dio el reconocimiento que hoy en día tengo en esta liga. Pudimos salir campeón el primer año. Y en 2015. Estuve seis temporadas defendiendo esos colores asique lo llevo siempre con cariño y mucho respeto. Conocí mucha gente buena que me enseñaron muchas cosas en el fútbol y más como persona”.

Pablo Cardenas: “Matadero para mí hoy en día es mucho. Me enseñó muchas cosas, el club es enorme y todos los días crece aún más y lo va hacer siempre. Yo llegue a mediados del 2016 y el club mejora día a día, soy un agradecido por poder jugar y vestir los colores de Matadero”.