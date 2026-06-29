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Luego de superar un desgarro y recuperarse de la mejor manera, Leandro Paredes volvió a la titularidad en la Selección Argentina y completó los 90 minutos en el triunfo 3 a 1 frente a la Selección de Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

En este encuentro, el volante de 32 años no solo mostró un buen rendimiento y sumó minutos importantes de competencia, sino que también logró alcanzar un récord histórico con la Albiceleste que tenía 50 años, ya que estaba vigente desde Inglaterra 1966.

Es que, en este partido, Paredes completó 154 pases a sus compañeros, por lo que se convirtió en el jugador que más pases acertó en los últimos 50 años en un partido mundialista con la Selección Argentina, según los datos aportados por Opta.

El mapa de los pases de Paredes.

Además de romper con esta marca, el futbolista que pertenece a Boca logró el sexto registro más alto a nivel general entre todos los jugadores que disputaron Copas del Mundo desde entonces, por lo que también se metió en un top histórico.

De cara al duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final, Paredes buscará darle un dolor de cabeza a Scaloni y meterse dentro del equipo titular para ser el mediocampista central. En caso de ser suplente nuevamente, contará con chances de ingresar en el segundo tiempo, tal como lo hizo contra Austria.

Leandro Paredes, volante argentino.

Qué dijo Paredes después del partido con Jordania

“Feliz, porque logramos el primer objetivo, que era clasificar, y de esta manera. Desde mañana ya pensamos en lo que viene, que es súper importante”, inició el volante en diálogo con los medios en zona mixta luego de vencer 3 a 1 a Jordania.

“Casi un mes sin jugar era mucho tiempo, pero por suerte pude jugar los 90 minutos, hacerlo bien, no sentí ninguna molestia”, agregó sobre su lesión. Y cerró: “La lesión fue bastante grande, por suerte tengo la genética de mi familia y los médicos y los kinesiólogos hicieron un gran trabajo y pude llegar de la mejor manera. Pero sí, fue duro”.

El ranking con la distancia que corrió cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026

  1. Estados Unidos – 119.54km
  2. Alemania – 118.85km
  3. Turquía – 116.94km
  4. Noruega – 116.68km
  5. Nueva Zelanda – 116.35km
  6. República Checa – 116.28km
  7. Escocia – 116.19km
  8. Jordania – 115.78km
  9. Egipto – 115.61km
  10. Australia – 115.30km
  11. Bélgica – 114.98km
  12. Irán – 114.79km
  13. Paraguay – 114.78km
  14. España – 114.05km
  15. Marruecos – 113.81km
  16. Austria – 113.81km
  17. Inglaterra – 113.49km
  18. Senegal – 113.28km
  19. Mexico – 112.84km
  20. Arabia Saudita – 112.83km
  21. Brasil – 112.66km
  22. Uruguay – 112.48km
  23. Uzbekistán – 112.48km
  24. Canadá – 112.40km
  25. Francia – 112.34km
  26. Panamá – 112.24km
  27. Bosnia and Herzegovina – 112.15km
  28. Cabo Verde – 111.73km
  29. Corea del Sur – 111.65km
  30. Croacia – 111.41km
  31. Suiza – 111.39km
  32. Haiti – 111.36km
  33. Congo DR – 111.16km
  34. Túnez – 111.09km
  35. Suecia – 110.84km
  36. Japón – 110.62km
  37. Ghana – 110.42km
  38. Argelia – 110.27km
  39. Costa de Marfil – 109.72km
  40. Iraq – 109.50km
  41. Portugal – 108.01km
  42. Ecuador – 107.32km
  43. Sudáfrica – 106.96km
  44. Argentina – 106.22km
  45. Países Bajos – 106.04km
  46. Curazao – 105.26km
  47. Colombia – 105.22km
  48. Qatar – 103.35km

EN ESTA NOTA Leandro Paredes Mundial 2026 Seleccion Argentina

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