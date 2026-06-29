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Luego de superar un desgarro y recuperarse de la mejor manera, Leandro Paredes volvió a la titularidad en la Selección Argentina y completó los 90 minutos en el triunfo 3 a 1 frente a la Selección de Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

En este encuentro, el volante de 32 años no solo mostró un buen rendimiento y sumó minutos importantes de competencia, sino que también logró alcanzar un récord histórico con la Albiceleste que tenía 50 años, ya que estaba vigente desde Inglaterra 1966.

Es que, en este partido, Paredes completó 154 pases a sus compañeros, por lo que se convirtió en el jugador que más pases acertó en los últimos 50 años en un partido mundialista con la Selección Argentina, según los datos aportados por Opta.

El mapa de los pases de Paredes.

Además de romper con esta marca, el futbolista que pertenece a Boca logró el sexto registro más alto a nivel general entre todos los jugadores que disputaron Copas del Mundo desde entonces, por lo que también se metió en un top histórico.

De cara al duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final, Paredes buscará darle un dolor de cabeza a Scaloni y meterse dentro del equipo titular para ser el mediocampista central. En caso de ser suplente nuevamente, contará con chances de ingresar en el segundo tiempo, tal como lo hizo contra Austria.

Leandro Paredes, volante argentino.

Qué dijo Paredes después del partido con Jordania

“Feliz, porque logramos el primer objetivo, que era clasificar, y de esta manera. Desde mañana ya pensamos en lo que viene, que es súper importante”, inició el volante en diálogo con los medios en zona mixta luego de vencer 3 a 1 a Jordania.

“Casi un mes sin jugar era mucho tiempo, pero por suerte pude jugar los 90 minutos, hacerlo bien, no sentí ninguna molestia”, agregó sobre su lesión. Y cerró: “La lesión fue bastante grande, por suerte tengo la genética de mi familia y los médicos y los kinesiólogos hicieron un gran trabajo y pude llegar de la mejor manera. Pero sí, fue duro”.

El ranking con la distancia que corrió cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026

Estados Unidos – 119.54km Alemania – 118.85km Turquía – 116.94km Noruega – 116.68km Nueva Zelanda – 116.35km República Checa – 116.28km Escocia – 116.19km Jordania – 115.78km Egipto – 115.61km Australia – 115.30km Bélgica – 114.98km Irán – 114.79km Paraguay – 114.78km España – 114.05km Marruecos – 113.81km Austria – 113.81km Inglaterra – 113.49km Senegal – 113.28km Mexico – 112.84km Arabia Saudita – 112.83km Brasil – 112.66km Uruguay – 112.48km Uzbekistán – 112.48km Canadá – 112.40km Francia – 112.34km Panamá – 112.24km Bosnia and Herzegovina – 112.15km Cabo Verde – 111.73km Corea del Sur – 111.65km Croacia – 111.41km Suiza – 111.39km Haiti – 111.36km Congo DR – 111.16km Túnez – 111.09km Suecia – 110.84km Japón – 110.62km Ghana – 110.42km Argelia – 110.27km Costa de Marfil – 109.72km Iraq – 109.50km Portugal – 108.01km Ecuador – 107.32km Sudáfrica – 106.96km Argentina – 106.22km Países Bajos – 106.04km Curazao – 105.26km Colombia – 105.22km Qatar – 103.35km

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