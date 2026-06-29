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Luego de superar un desgarro y recuperarse de la mejor manera, Leandro Paredes volvió a la titularidad en la Selección Argentina y completó los 90 minutos en el triunfo 3 a 1 frente a la Selección de Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.
En este encuentro, el volante de 32 años no solo mostró un buen rendimiento y sumó minutos importantes de competencia, sino que también logró alcanzar un récord histórico con la Albiceleste que tenía 50 años, ya que estaba vigente desde Inglaterra 1966.
Es que, en este partido, Paredes completó 154 pases a sus compañeros, por lo que se convirtió en el jugador que más pases acertó en los últimos 50 años en un partido mundialista con la Selección Argentina, según los datos aportados por Opta.
Además de romper con esta marca, el futbolista que pertenece a Boca logró el sexto registro más alto a nivel general entre todos los jugadores que disputaron Copas del Mundo desde entonces, por lo que también se metió en un top histórico.
De cara al duelo contra Cabo Verde por los 16avos de final, Paredes buscará darle un dolor de cabeza a Scaloni y meterse dentro del equipo titular para ser el mediocampista central. En caso de ser suplente nuevamente, contará con chances de ingresar en el segundo tiempo, tal como lo hizo contra Austria.
Qué dijo Paredes después del partido con Jordania
“Feliz, porque logramos el primer objetivo, que era clasificar, y de esta manera. Desde mañana ya pensamos en lo que viene, que es súper importante”, inició el volante en diálogo con los medios en zona mixta luego de vencer 3 a 1 a Jordania.
“Casi un mes sin jugar era mucho tiempo, pero por suerte pude jugar los 90 minutos, hacerlo bien, no sentí ninguna molestia”, agregó sobre su lesión. Y cerró: “La lesión fue bastante grande, por suerte tengo la genética de mi familia y los médicos y los kinesiólogos hicieron un gran trabajo y pude llegar de la mejor manera. Pero sí, fue duro”.
El ranking con la distancia que corrió cada selección en la fase de grupos del Mundial 2026
- Estados Unidos – 119.54km
- Alemania – 118.85km
- Turquía – 116.94km
- Noruega – 116.68km
- Nueva Zelanda – 116.35km
- República Checa – 116.28km
- Escocia – 116.19km
- Jordania – 115.78km
- Egipto – 115.61km
- Australia – 115.30km
- Bélgica – 114.98km
- Irán – 114.79km
- Paraguay – 114.78km
- España – 114.05km
- Marruecos – 113.81km
- Austria – 113.81km
- Inglaterra – 113.49km
- Senegal – 113.28km
- Mexico – 112.84km
- Arabia Saudita – 112.83km
- Brasil – 112.66km
- Uruguay – 112.48km
- Uzbekistán – 112.48km
- Canadá – 112.40km
- Francia – 112.34km
- Panamá – 112.24km
- Bosnia and Herzegovina – 112.15km
- Cabo Verde – 111.73km
- Corea del Sur – 111.65km
- Croacia – 111.41km
- Suiza – 111.39km
- Haiti – 111.36km
- Congo DR – 111.16km
- Túnez – 111.09km
- Suecia – 110.84km
- Japón – 110.62km
- Ghana – 110.42km
- Argelia – 110.27km
- Costa de Marfil – 109.72km
- Iraq – 109.50km
- Portugal – 108.01km
- Ecuador – 107.32km
- Sudáfrica – 106.96km
- Argentina – 106.22km
- Países Bajos – 106.04km
- Curazao – 105.26km
- Colombia – 105.22km
- Qatar – 103.35km
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