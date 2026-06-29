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Un tiroteo registrado en un fan fest del Mundial 2026 en Estados Unidos dejó como saldo una persona asesinada y otra gravemente herida en la ciudad de San José, estado de California. El episodio ocurrió durante la noche del domingo en San Pedro Square, uno de los principales espacios de reunión de aficionados durante la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de San José y reportada por la agencia Reuters, el ataque se produjo cuando en el lugar no se estaba transmitiendo ningún partido del Mundial. El área, sin embargo, permanece habilitada durante todo el torneo como punto de encuentro para hinchas y visitantes.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas falleció en el lugar del hecho, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con heridas que comprometían su vida.

El ataque ocurrió en una zona destinada a los aficionados del Mundial

El tiroteo se registró en las inmediaciones de la intersección de N Market Street y W Santa Clara Street, junto a San Pedro Square, un sector de entretenimiento ubicado en el centro de San José que durante el Mundial funciona como uno de los principales fan fest de la región de la Bahía de San Francisco.

En ese espacio se instalaron pantallas gigantes para seguir los partidos, además de bares, restaurantes y áreas recreativas para los simpatizantes que asisten al torneo.

Según la información oficial, el lugar ya había recibido a miles de personas durante los cinco partidos del Mundial disputados en esa sede.

La policía investiga el caso como homicidio

Tras el ataque, la Policía de San José desplegó un amplio operativo de seguridad y confirmó que la investigación quedó caratulada como homicidio.

Además, dispuso el cierre de varias calles cercanas para permitir el trabajo de los investigadores y preservar la escena del crimen.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la fuerza informó que una persona murió en el lugar y que otra fue trasladada de urgencia a un centro médico con lesiones de gravedad.

Mientras continúan las pericias, las autoridades solicitaron a los residentes y visitantes evitar circular por el sector afectado.

El tiroteo ocurrió horas después del único partido de la jornada

El episodio se produjo varias horas después del único encuentro programado para ese domingo en el Mundial.

De acuerdo con Reuters, cuando comenzaron los disparos ya no había transmisión de partidos en las pantallas instaladas en San Pedro Square.

Pese a ello, numerosas personas permanecían en la zona, que continúa siendo utilizada como punto de encuentro para aficionados durante todo el campeonato.

El relato de los testigos

Un periodista de Reuters que se encontraba en el lugar informó que observó una importante presencia policial, numerosos patrulleros y un amplio perímetro de seguridad alrededor de la escena.

También presenció el retiro de una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras los investigadores trabajaban en el lugar.

Una guardia de seguridad que se encontraba en San Pedro Square y pidió mantener su identidad en reserva describió el estado de una de las víctimas.

“La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”, declaró.

La mujer también explicó que, inmediatamente después del ataque, los efectivos comenzaron a entrevistar tanto al personal de seguridad como a quienes presenciaron el hecho.

“La policía estaba hablando con personal de seguridad y con un par de testigos”, agregó.

Cerraron bares y reforzaron la seguridad

Como consecuencia del operativo policial, la mayoría de los bares y locales comerciales ubicados alrededor de San Pedro Square cerraron sus puertas durante la investigación.

La zona permaneció completamente acordonada mientras los peritos realizaban el relevamiento de evidencias y los agentes entrevistaban a posibles testigos.

Hasta el momento, la Policía de San José no informó la identidad de la persona fallecida ni de la víctima hospitalizada, y tampoco confirmó si hubo detenidos relacionados con el ataque.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo y determinar la responsabilidad de los autores.