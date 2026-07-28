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Con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya disputada y la temporada 2025/26 oficialmente finalizada, todas las miradas del fútbol internacional apuntan ahora al Balón de Oro. A diferencia de años anteriores, la carrera por el premio que entrega France Football aparece completamente abierta, con varios candidatos de peso y sin un favorito indiscutido.

En medio de ese escenario, la propia revista francesa reavivó el debate con una publicación en sus redes sociales. Utilizando a Cristiano Ronaldo como ejemplo, lanzó una pregunta que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos: “¿Es posible ganar el Balón de Oro a pesar de una temporada sin títulos?”.

La respuesta fue clara: “Sí, ha ocurrido antes, ¡pero no muy a menudo!”. El mensaje cobra especial relevancia en un año en el que varios de los principales candidatos llegan con argumentos muy distintos y en el que el rendimiento individual podría pesar tanto como los títulos colectivos.

Cristiano Ronaldo fue el último en conseguirlo sin levantar un título

France Football recordó que apenas seis futbolistas lograron ganar el Balón de Oro sin haber conquistado ningún título durante esa temporada. Los casos son:

Stanley Matthews (1956)

Denis Law (1964)

Gerd Müller (1970)

Kevin Keegan (1978)

Luis Figo (2000)

Cristiano Ronaldo (2013)

El caso del portugués es el antecedente más cercano. En 2013 se quedó con el premio gracias a un extraordinario rendimiento individual, pese a no haber conseguido títulos con el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, el último ganador del Balón de Oro sin conseguir un título con su club.

La publicación llega en un momento particular, ya que por primera vez en varias temporadas el Balón de Oro no tiene uno o dos candidatos claramente por encima del resto. En 2025, por ejemplo, Ousmane Dembélé aparecía como el gran favorito tras conquistar la Champions League con el PSG. Un año antes, la pelea se reducía prácticamente a Rodri y Vinícius Júnior, mientras que en 2023 Lionel Messi no dejó dudas después de conquistar el Mundial de Qatar.

Mbappé lidera la encuesta de L’Équipe

Kylian Mbappé, candidato a ganar el Balón de Oro.

Mientras continúa el debate, el diario francés L’Équipe realizó una encuesta entre sus lectores para conocer quién merece ganar el Balón de Oro 2026. Participaron más de 35.000 personas y el gran vencedor fue Kylian Mbappé.

El delantero francés obtuvo casi el 32% de los votos después de una temporada tan particular como brillante desde lo individual. Si bien no conquistó ningún título, fue máximo goleador del Mundial 2026 con 10 tantos, además de terminar como máximo artillero de LaLiga (25 goles) y de la Champions League (15).

Su extraordinaria actuación con Francia en la Copa del Mundo, donde alcanzó las semifinales, hizo que creciera considerablemente su consideración como principal candidato al galardón.

Rodri y Fabián Ruiz completan el podio

Muy por detrás de Mbappé aparece Rodri, capitán de la selección española y Balón de Oro 2024. El mediocampista del Manchester City recibió el 16% de los votos luego de ser elegido Mejor Jugador del Mundial 2026, pese a haber atravesado una temporada marcada por las lesiones.

El tercer lugar fue para Fabián Ruiz, con 12,7%. El volante del PSG llega respaldado por un año excepcional, en el que conquistó la Champions League con el conjunto parisino y la Copa del Mundo con España.

Así quedó la encuesta de L’Équipe

Kylian Mbappé – 32% Rodri – 16% Fabián Ruiz – 12,7% Khvicha Kvaratskhelia – 9,8% Ousmane Dembélé – 7,9% Lamine Yamal – 7% Harry Kane – 6,4% Lionel Messi – 3,25% Michael Olise – 2,4% Erling Haaland – 1% Jude Bellingham – 0,5%

Messi, lejos de los principales candidatos

Lionel Messi quedó lejos entre los candidatos al Balón de Oro.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la ubicación de Lionel Messi. Pese a haber llevado a la Selección Argentina hasta la final del Mundial 2026, el capitán albiceleste apenas reunió el 3,25% de los votos de los lectores de L’Équipe.

Según el análisis realizado en Francia, su actualidad en Inter Miami le resta posibilidades frente a futbolistas que vienen de destacarse en las principales ligas europeas y en la Champions League.

Con la ceremonia del Balón de Oro programada para el 26 de octubre en Londres, la carrera permanece completamente abierta. La propia France Football recordó que es posible quedarse con el premio sin conquistar títulos colectivos y, justamente por ese antecedente que tuvo a Cristiano Ronaldo como último protagonista, Kylian Mbappé aparece hoy como el gran favorito para conquistar por primera vez el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.

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