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La polémica arbitral del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 sumó este martes un nuevo capítulo. A más de dos semanas del encuentro disputado en Kansas City, la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de redactar las Reglas de Juego, publicó una aclaración oficial en la que reconoció que el protocolo del VAR fue aplicado de manera incorrecta en la expulsión de Breel Embolo.

La acción ocurrió a los 72 minutos, cuando el encuentro estaba igualado 1 a 1. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó una infracción de Leandro Paredes y le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el juez revisó la jugada, anuló la amonestación al mediocampista argentino y terminó expulsando a Embolo por una segunda amarilla al considerar que había simulado la falta. Argentina terminó imponiéndose por 3 a 1 en el tiempo suplementario y avanzó a las semifinales.

Qué dijo la IFAB sobre la expulsión de Embolo

La aclaración llegó mediante la Circular N.º 34, publicada este 28 de julio de 2026, en la que la IFAB explicó el alcance del protocolo vigente para las revisiones del VAR. El organismo recordó que una tarjeta amarilla —si no se trata de una revisión por identidad equivocada— no puede ser revisada para modificar la naturaleza de la infracción.

En el documento se establece que el VAR solo puede intervenir para identificar correctamente al futbolista que cometió la acción, pero no para transformar una falta inicialmente sancionada en una simulación que derive en una segunda amonestación y expulsión. Por ese motivo, la IFAB concluyó que el procedimiento utilizado en Argentina-Suiza no se ajustó al reglamento vigente.

La postura de la FIFA

Horas después de la publicación de la circular, la FIFA también se pronunció sobre el episodio y aportó un matiz importante al debate. Según explicó un portavoz del organismo, el equipo arbitral actuó siguiendo una interpretación que la FIFA considera válida para corregir una injusticia derivada de una simulación, aunque reconoció que ese procedimiento todavía no está expresamente contemplado en el protocolo actual del VAR. Además, indicó que esta interpretación será analizada junto con la IFAB en futuras revisiones del reglamento.

De esta manera, mientras la IFAB admite que la aplicación de la regla fue incorrecta conforme al texto vigente, la FIFA respaldó el criterio utilizado por los árbitros y dejó abierta la posibilidad de que el protocolo sea modificado para contemplar este tipo de situaciones en el futuro.

¿Puede cambiar el resultado de Argentina vs. Suiza?

La respuesta es no. La aclaración de la IFAB no tiene efectos retroactivos, por lo que el resultado del encuentro continúa siendo válido y la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales nunca estuvo en discusión. El documento únicamente sirve como interpretación oficial de las Reglas de Juego y como guía para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en futuras competiciones.

Así, una de las acciones más discutidas del Mundial 2026 quedó definitivamente bajo la lupa. La IFAB reconoció que el protocolo fue aplicado de forma incorrecta, mientras que la FIFA defendió el criterio arbitral utilizado en busca de hacer justicia deportiva. El caso de Embolo, lejos de cerrarse con el final del torneo, podría convertirse ahora en un antecedente clave para una futura modificación de las reglas del VAR.

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