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La FIFA abrió siete expedientes disciplinarios relacionados con la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial 2026, que terminó con la derrota 1-0 ante España en la final. Los procedimientos alcanzan a la AFA, a varios futbolistas y a un integrante del cuerpo técnico por diferentes episodios ocurridos durante el certamen.

Entre los casos aparecen Enzo Fernández, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala, además de un expediente general contra la Asociación del Fútbol Argentino por distintos comportamientos registrados durante la Copa del Mundo.

El expediente contra Enzo Fernández

Uno de los primeros procedimientos está relacionado con Enzo Fernández, quien fue expulsado en la semifinal ante Inglaterra después de recibir dos tarjetas amarillas. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la AFA tendrá dos días para presentar su descargo y, posteriormente, la Comisión Disciplinaria de FIFA determinará la sanción correspondiente al mediocampista por la tarjeta roja.

En este caso, el procedimiento disciplinario será el que determine si corresponde una sanción adicional y su extensión. Por lo pronto, se espera que reciba una fecha de suspensión a cumplirse en las Eliminatorias.

Los retrasos ante Suiza e Inglaterra

Otro de los expedientes apunta a irregularidades menores cometidas durante los partidos contra Suiza e Inglaterra. La FIFA investiga, entre otras cuestiones, retrasos en la salida del equipo tanto para el segundo tiempo como para el inicio de algunos encuentros. El procedimiento está vinculado con los artículos 14.5 y 17.2 b) del Código Disciplinario de la FIFA.

Se trata de situaciones diferentes a los incidentes ocurridos después de la final y que involucran directamente a integrantes del plantel argentino.

Paredes y Molina, los casos que pueden ser más graves

Los expedientes contra Leandro Paredes y Nahuel Molina están relacionados con los incidentes producidos después de la final frente a España. En ambos casos aparecen artículos vinculados con agresión y conducta antideportiva, por lo que existe la posibilidad de que FIFA aplique una suspensión de hasta tres partidos, dependiendo de cómo sean considerados los hechos por la Comisión Disciplinaria.

El procedimiento todavía no implica una sanción: los involucrados tienen derecho a presentar sus explicaciones y FIFA deberá resolver posteriormente.

Thiago Almada y Roberto Ayala, también bajo investigación

La situación de Thiago Almada también quedó bajo la lupa por los incidentes posteriores a la final. En su caso, el expediente contempla una posible suspensión de un partido, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

Más complicada podría ser la situación de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. El exdefensor fue protagonista de uno de los cruces con futbolistas españoles tras el final del encuentro y su expediente podría derivar en una sanción de hasta tres fechas.

Ayala ya había reconocido públicamente su arrepentimiento por lo ocurrido y había señalado que, si volvía a encontrarse con Dani Olmo, le pediría disculpas.

El expediente contra la AFA por los cánticos y la bandera

El último de los procedimientos tiene como principal involucrada a la Asociación del Fútbol Argentino y es, por su alcance, uno de los que más preocupa a la dirigencia. FIFA investiga distintos episodios vinculados con cánticos discriminatorios de los hinchas, el lanzamiento de objetos, mensajes considerados inapropiados y cuestiones relacionadas con el orden y la seguridad durante el Mundial.

También quedó bajo análisis la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas Argentinas” durante la final ante España. El expediente contempla los artículos 13.2, 15 y 17.2 del Código Disciplinario de FIFA, relacionados con manifestaciones de índole distinta a la deportiva, discriminación y agresiones racistas, y orden y seguridad en los partidos.

La preocupación de la AFA pasa especialmente por la reincidencia en los cánticos discriminatorios. La Selección Argentina ya había recibido sanciones durante el proceso anterior, incluyendo una medida relacionada con el cierre parcial de una tribuna en el estadio Monumental, que posteriormente fue modificada para permitir el ingreso de chicos de clubes y escuelas públicas.

Por este motivo, una nueva sanción podría tener consecuencias también para los próximos compromisos de Argentina, incluidas las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, que la Albiceleste disputará pese a tener asegurada su clasificación por su condición de anfitriona.

La AFA prepara sus descargos

Por el momento, ninguno de estos expedientes supone una sanción definitiva. La Comisión Disciplinaria de FIFA abrió los procedimientos y les dio a los involucrados la posibilidad de presentar sus argumentos antes de emitir las resoluciones correspondientes. La AFA, según la información conocida, presentará los descargos por cada uno de los casos y buscará reducir o evitar las eventuales sanciones.

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