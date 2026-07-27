La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene definido al mejor gol del torneo. Luego de la consagración de España en la final frente a la Selección Argentina, la FIFA anunció el ganador del Premio Hyundai al Gol del Torneo, una elección que tuvo como protagonista a la Albiceleste.

El tanto más votado por los fanáticos fue el del defensor Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, quien convirtió una espectacular conquista frente a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial. La anotación se impuso en la votación organizada por la FIFA y quedó por delante de los goles de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití), que completaron el podio.

El gol de Sidny Lopes Cabral contra Argentina fue elegido el mejor del Mundial 2026

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La acción se produjo durante el tiempo suplementario del encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Con el marcador igualado, Sidny Lopes Cabral dejó en el camino a Alexis Mac Allister con una gran maniobra individual y sacó un potente remate al ángulo, imposible para Emiliano Martínez.

El gol significó el 2-2 parcial en un partido cargado de emociones y terminó siendo elegido por la FIFA como el mejor de toda la Copa del Mundo 2026. De esta manera, el lateral izquierdo se sumó a una lista de futbolistas que recibieron el reconocimiento en ediciones anteriores, entre los que aparecen Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

La emoción del autor del mejor gol del Mundial

Tras recibir la distinción, Sidny Lopes Cabral recordó cómo vivió aquella jugada que quedó grabada en la historia de la Copa del Mundo. “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra”.

El futbolista también confesó que tardó varios segundos en comprender la magnitud de lo que había conseguido. “Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos sueñan con marcar en un Mundial, pero hacerlo en un escenario así y contra un rival de semejante nivel fue increíble”.

Además del reconocimiento deportivo, el defensor reveló que el gol tuvo un significado muy especial por la presencia de sus seres queridos en el estadio. “Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas”.

Sin embargo, el momento tuvo un giro inesperado. “Cuando llegué vi a mi madre llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado. ¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!”, contó entre risas.

Los goles nominados al mejor del Mundial

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