El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que los partidos de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 podrán verse de manera gratuita a través de la TV Pública y escucharse por Radio Nacional. El anuncio fue realizado mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, donde destacó que la transmisión no implicará gastos para el Estado.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló el funcionario en su cuenta de X. En el mismo mensaje, remarcó: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

Un anuncio que ya había sido anticipado

Adorni recordó que esta definición ya había sido adelantada a fines de agosto, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando el Gobierno informó que se estaban realizando gestiones “para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”.

Con esta confirmación, el Ejecutivo ratifica que los medios públicos volverán a tener un rol central en la transmisión de los encuentros de la Selección argentina, que llegará a la próxima Copa del Mundo como vigente campeona tras el título obtenido en Qatar 2022.

Expectativas por el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición del certamen y se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Será un torneo histórico por varios motivos: por primera vez se disputará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y contará con la participación de 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales.

Además, el Mundial volverá a jugarse en el calendario tradicional de verano del hemisferio norte, luego de la experiencia atípica de Qatar 2022, que se realizó entre noviembre y diciembre.

El debut de la Selección argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y comenzará su camino en el Mundial el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia desde las 22 en el estadio de Kansas City.

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio, a las 14, ante Austria en el Dallas Stadium, mientras que el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio, a las 23, frente a Jordania, nuevamente en Dallas. Todos estos encuentros serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional.

Un Mundial récord en partidos y sedes

El certamen contará con un total de 104 partidos. El encuentro inaugural se disputará el jueves 11 de junio a las 16, cuando México enfrente a Sudáfrica en el estadio Azteca de Ciudad de México, escenario emblemático que volverá a ser protagonista tras haber albergado finales mundialistas en 1970 y 1986.

La final está programada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, que también será sede de encuentros de la fase de grupos y de instancias eliminatorias.

Repercusiones políticas por la transmisión

El anuncio fue celebrado por el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, quien también se expresó en redes sociales con críticas al kirchnerismo. “Gran noticia para arrancar la semana. Ahora sí. Fútbol para todos sin usar la plata de todos. Transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, escribió.

Las claves del Mundial 2026

Será el primer Mundial organizado de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con sedes en 16 ciudades.

Participarán 48 selecciones, lo que lo convertirá en la edición más grande de la historia del torneo.

Tendrá 104 partidos, con el debut de la Selección argentina el 16 de junio ante Argelia.

México será anfitrión por tercera vez, Estados Unidos por segunda y Canadá debutará como sede mundialista.

Todos los partidos de la Selección argentina podrán verse gratis por la TV Pública y Radio Nacional.