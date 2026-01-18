El Atlético Boxing Club no pudo ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y cayó 3-1 en la ida por la semifinal de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. En una “Madriguera” colmada, el local se hizo fuerte con su gente y con un implacable “Flaco” Domínguez, autor de los tres tantos, para obtener un valioso resultado de cara a la vuelta, que será el próximo domingo en Río Gallegos.

El “Albiverde” buscó hacer un partido inteligente, intentando aprovechar las pelotas paradas a favor y buscando minimizar las fortalezas del rival. Fueron 45 minutos muy buenos de los dirigidos por Matías Clavel. Ya en el complemento, la jerarquía del “Lobo”, sumada a algunas imprecisiones y desatenciones del visitante, inclinaron la balanza y el resultado a favor del local.

Boxing fue el que pegó primero. Tras unos primeros quince minutos en los que ambos equipos intentaron con sus armas, el visitante abrió el marcador y se puso en ventaja con un golazo de Ulises Quiroz.

Uno de los duelos de la tarde: el capitán albiverde Julio Lezcano contra el nueve del Lobo, Lucas Pugh, exRiver Plate. FOTO: ALEJANDRO PAILLAHUALA/DIARIO CRÓNICA DE COMODORO

La jugada inició con un saque largo del arquero Agustín Gómez que el 9 albiverde, Marcelo Rodríguez, logró bajar para un siempre preciso Axel Kostelak -refuerzo de Boxing para esta instancia- quien abrió rápido para el 10 del equipo. Quiroz encaró por derecha, aprovechando la caida del marcador izquierdo rival y afuera del área grande, con un enganche dejó pagando al marcador central que salió al corte, y de un derechazo la clavó en el angulo izquierdo de Federico Carrizo. Nada que hacer para el arquero de local: 1 – 0 para el visitante, a los 17 minutos del primer tiempo.

El festejo del equipo “Albiverde” tras el golazo de Ulises Quiroz que puso el 1-0 transitorio a favor de Boxing.

La reacción del “Aeronauta” no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos despúes de la apertura de marcador, el local empató el partido con una gran combinación de tres de sus figuras: Lucas Pugh, Franco Domínguez y Alex Sosa.

A los 21 minutos, un bochazo largo que pivoteó el delantero Pugh -refuerzo de Newbery para esta instancia, exRiver Plate, entre otros- que rápidamente el “Flaco” abrió para Sosa, quien se encontraba bien abierto por derecha. Desde allí, enganchando para adentro, tiró un centro ¡de rabona! que el propio Domínguez se encargó de meter entre los tres palos con un sutil cabezazo. Gol, empate y festejo en “La Madriguera”.

Alex Sosa, uno de los más desequilibrantes del local, encara por la derecha. Atrás, el DT de Newbery, Hugo Barrientos, eufórico dando indicaciones. FOTO: ALEJANDRO PAILLAHUALA/DIARIO CRÓNICA DE COMODORO

Impulsado por el gol, el “Aeronauta” buscó la ventaja pero Boxing se paró bien y defendió el 1-1 transitorio. El capitan Julio Lezcano lideró una solida defensa durante la primera etapa.

Los dirigidos por Hugo Barrientos pudieron pasar al frente a los 31 minutos. Un tiro libre en 3/4 de cancha a cargo del zurdo José Vivanco -otro refuerzo del “Lobo”, exvolante de la CAI- fue directo al arco. El arquero del “Albiverde”, Agustín Gómez, dio rebote y Lezcano rechazó al corner para sostener el empate.

Lucha de delanteros: el 9 del “Albiverde”, Marcelo Rodríguez, pelea en el aire contra el “Flaco” Domínguez, figura del “Aeronauta”. Atrás, atento al rebote, el exBancruz, Ignacio Montes.

La primera etapa concluyó 1-1. En la etapa complementaria el local salió decidido a tomar un mayor protagonismo del encuentro. A los 2′, ya avisó con otra pelota parada manejada por Vivanco.

Boxing intentó responder enseguida. Tras un buen avance por izquierda tuvo un corner y mandó a sus centrales a cabecear, pero la jugada no prosperó.

Cabezazo y gol: Uno de los tantos de Domínguez, que dejó mirando al arquero del Albiverde, Agustín Gómez. FOTO: ALEJANDRO PAILLAHUALA/DIARIO CRÓNICA DE COMODORO

A los 6′, otra jugada de gol de Newbery. Leonardo Valdez (11), uno de los más desequilibrantes del local, encaró por izquierda y tiró un centro que Domínguez le bajó a Lucas Villalba (7). El remate se desvió en un defensor albiverde y fue fácil para el arquero, pero el local avisaba.

El trámite del juego comenzó a hacerse más trabado. Infracciones de ambos lados y varias tarjetas amarillas que el árbitro Danilo Viola debió mostrar.

A los 11′, otra clara para Newbery. Vivanco, uno de los puntos altos de local, ganó una dividida en mitad de cancha y habilitó a Valdés, ubicado por derecha, quien pateó afuera del área grande. Un rebote dejó al “Flaco” Domínguez solo frente al arco en el área chica, pero su tiro se fue desviado ante el achique de la defensa albiverde.

Dos minutos más tarde llegaría el 2-1 del local. Tras un saque largo del arquero albiverde, el “Lobo” recuperó la pelota y salió jugando desde el fondo por derecha. Una linda pelota del lateral derecho, René Billalba, fue aprovechada por Pugh, quien metió un centro perfecto para Domínguez. Otro cabezazo y sacar del medio: 2-1 para el local. Boxing pagó caro algunas distracciones en el fondo y la jerarquía de Newbery en el ataque no perdonó.

En desventaja, el “Albiverde” intentó pero no pudo. El volante Kostelak y el capitán Lezcano fueron amonestados, y Matías Clavel comenzó a mover el banco para intentar dar vuelta la historia.

El primer cambio fue para el local. Barrientos sacó a Lucas Villalba, de muy buen partido, e ingresó Gabriel Toledo, a los 20 minutos.

Luego, el DT del “Albiverde” mandó a la cancha a Enzo Sández por Kostelak y a Fabricio Bórquez en lugar de Agustín Gallardo.

Newbery igual haría otro cambio con el ingreso de Arturo Mendoza por Leonardo Váldez, otro de los “rapiditos” del local que generó desequilibrio en el área visitante.

Control y salida desde el fondo para Agustín Gómez, el 1 del Albiverde. Atrás, la hinchada del local, que copó “La Madriguera”. FOTO: ALEJANDRO PAILLAHUALA/DIARIO CRÓNICA DE COMODORO

Con el local en ventaja el partido entró en una meseta, sin mayores jugadas de gol ni aproximaciones. El juego se vio muy cortado. Y el gran desgaste hecho por ambos en el primer tiempo se hizo notar.

A los 27′, Clavel intentó otro cambio para poder soñar con el empate. Salió Erramuspe, una de las figuras en los Cuartos de Final ante Camioneros de Río Grande, e ingresó Tobías Agüero.

Minutos más tarde, otra vez de la figura de Domínguez, llegaría el 3-1 definitivo para el local. El 10 del “Aeronauta” recibió por izquierda y tras sacarse una marca de encima con un caño, generó un tiro libre que se metió en el área y derivó en un corner determinante. De esa jugada, el “Flaco” volvió a sacar provecho: en el área chica quedó solo frente al arquero, quien respondió con un rebote ante un cabezazo a la altura del punto de penal. El goleador del “Aeronauta” casi que tuvo que empujarla nada más hacia la red, ante el “uno” del visitante ya vencido en el verde césped.

El “Flaco” Domínguez, figura y autor del triplete que le dio la victoria a Newbery, se llevó la pelota de partido.

El propio Gómez, arquero albiverde, debió irse reemplazado a los 34 minutos por una lesión. En su lugar entró el joven Bruno Rojas.



Al cumplirse los 90 minutos reglamentarios, el “pito” añadió cinco más por todos los cambios y momentos parados que estuvo el juego, pero el cotejo ya estaba definido. El local hizo otro cambio más, se fue Pugh, de gran partido, e ingresó Tahiel Cárcamo, joven delantero surgido de la cantera de Newbery.

A los 48′, a dos minutos del final, Boxing pudo descontar con una pelota parada en 3/4 de cancha pero que no pudo ser aprovechada. La pelota no pasó la barrera e instantes después se dio fin al encuentro.

Descansar y a soñar en casa

No le queda otra a Boxing Club que pensar en la vuelta en Río Gallegos, cuando el próximo domingo reciba a Newbery en la “Pichón Guatti”. Con su gente y de local, deberá dar vuelta una serie complicada, con dos goles en desventaja. Pero no es imposible.

Matías Clavel deberá armar un 11 que salga decidido a buscar el partido desde el comienzo, pero a sabiendas que el rival tiene jerarquía en ataque y, en cualquier contra, puede liquidar las esperanzas del “Albiverde” en meterse en la final del Regional.

El rival

Quien pase de la “semi” entre Boxing y Newbery deberá enfrentar en la final de la zona patagónica al ganador de la serie entre La Amistad (Cipoletti) y Deportivo Roca.