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Con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones, la Selección Argentina quedó como puntera del Grupo J del Mundial 2026, y de esta manera clasificó a los 16vos de final, instancia en la que se enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.
En medio del inicio de los mata-mata, un sitio especializado en estadísticas realizó una probabilidad matemática exacta sobre las chances que tiene cada país de consagrarse campeón de la edición 23° de la Copa del Mundo organizada por FIFA.
En este sentido, el estudio da a la Selección Argentina como una de las máximas candidatas, ya que tiene un 16% de chances de consagrarse. La única que está por encima es la Selección de Francia, que aparece un porcentaje un poco más alto al tener el 18% de probabilidades.
La particularidad de este análisis es que la Albiceleste tiene más chances de llegar a la final que Francia, al tener un 30%, por encima del 28% de los europeos. Esto se debe al cuadro que le tocó a cada uno y los potenciales rivales en las distintas instancias de eliminación directa.
De esta manera, la matemática indica que el elenco comandado por Lionel Scaloni es uno de los máximos candidatos a quedarse con este certamen. A falta de cinco partidos, el equipo se ilusiona con lograr el primer bicampeonato mundial de la historia del país.
El cálculo matemático que da campeón a Argentina
Por otro lado, otra empresa de estadísticas realizó un análisis para determinar al campeón de este Mundial. Para eso tuvieron en cuenta el Rating Elo internacional, valor de mercado y profundidad del plantel, rendimiento en los últimos 30 partidos, historial en torneos eliminatorios desde 2014 desempeño en el Mundial 2026 y la dificultad del cuadro hasta la final.
En este caso, la Selección Argentina es la clara candidata a ganar el Mundial, ya que tiene un porcentaje de probabilidades del 23,8%. Segundo, aparece la Selección de España, a quien le ganaría la final, con un 19,6% de chances.
Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026
- Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, a las 19.00 hs en Miami.
- Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00hs en Atlanta.
- Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.
- Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.
- Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.
Los equipos a los que se puede enfrentar Argentina en el camino a la final del Mundial 2026
- 16avos de final: Cabo Verde
- 8vos de final: Australia o Egipto
- Cuartos de final: Suiza, Argelia, Colombia o Ghana
- Semifinales: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.
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