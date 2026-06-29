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Con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones, la Selección Argentina quedó como puntera del Grupo J del Mundial 2026, y de esta manera clasificó a los 16vos de final, instancia en la que se enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

En medio del inicio de los mata-mata, un sitio especializado en estadísticas realizó una probabilidad matemática exacta sobre las chances que tiene cada país de consagrarse campeón de la edición 23° de la Copa del Mundo organizada por FIFA.

En este sentido, el estudio da a la Selección Argentina como una de las máximas candidatas, ya que tiene un 16% de chances de consagrarse. La única que está por encima es la Selección de Francia, que aparece un porcentaje un poco más alto al tener el 18% de probabilidades.

La particularidad de este análisis es que la Albiceleste tiene más chances de llegar a la final que Francia, al tener un 30%, por encima del 28% de los europeos. Esto se debe al cuadro que le tocó a cada uno y los potenciales rivales en las distintas instancias de eliminación directa.

La predicción matemática de Opta.

De esta manera, la matemática indica que el elenco comandado por Lionel Scaloni es uno de los máximos candidatos a quedarse con este certamen. A falta de cinco partidos, el equipo se ilusiona con lograr el primer bicampeonato mundial de la historia del país.

El cálculo matemático que da campeón a Argentina

Por otro lado, otra empresa de estadísticas realizó un análisis para determinar al campeón de este Mundial. Para eso tuvieron en cuenta el Rating Elo internacional, valor de mercado y profundidad del plantel, rendimiento en los últimos 30 partidos, historial en torneos eliminatorios desde 2014 desempeño en el Mundial 2026 y la dificultad del cuadro hasta la final.

En este caso, la Selección Argentina es la clara candidata a ganar el Mundial, ya que tiene un porcentaje de probabilidades del 23,8%. Segundo, aparece la Selección de España, a quien le ganaría la final, con un 19,6% de chances.

Días y horarios de los posibles partidos de Argentina en el Mundial 2026

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio vs. Cabo Verde, a las 19.00 hs en Miami.

Octavos de final: martes 7 de julio, a las 13.00hs en Atlanta.

Cuartos de final: sábado 11 de julio, a las 22.00 hs en Kansas City.

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16.00 hs en Atlanta.

Final: domingo 19 de julio, a las 16.00 hs en Nueva Jersey.

Los equipos a los que se puede enfrentar Argentina en el camino a la final del Mundial 2026

16avos de final: Cabo Verde

8vos de final: Australia o Egipto

Cuartos de final: Suiza, Argelia, Colombia o Ghana

Semifinales: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.

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