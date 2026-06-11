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La Selección Argentina definió quién ocupará el lugar que quedó vacante tras la baja de Leonardo Balerdi y convocará a Marcos Senesi para integrar la lista definitiva del Mundial 2026.

El defensor de 29 años, nacido en Concordia y formado futbolísticamente en San Lorenzo, se convertirá así en el reemplazante del zaguero del Olympique de Marsella, quien sufrió un desgarro en el sóleo derecho y quedó desafectado de la Copa del Mundo a pocos días del debut argentino.

La decisión se produce luego de varios días de análisis por parte del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que evaluó distintas alternativas habilitadas reglamentariamente para ocupar el lugar disponible dentro de la nómina de 26 futbolistas.

Senesi, que venía integrando la prelista mundialista de 55 jugadores presentada ante FIFA, aparecía desde el primer momento como uno de los principales candidatos a ingresar en la convocatoria definitiva debido a su experiencia internacional y a la continuidad que tuvo durante las últimas temporadas en la Premier League.

La lesión de Balerdi que abrió una vacante en la lista

La modificación en la nómina argentina se produjo luego de confirmarse la lesión muscular de Leonardo Balerdi.

El defensor que milita en el Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo derecho durante la preparación previa al Mundial y los estudios médicos determinaron que no llegaría en condiciones para afrontar la competencia.

El reglamento de FIFA permite reemplazar futbolistas lesionados hasta 24 horas antes del debut siempre que la baja sea certificada por el cuerpo médico y aprobada por el organismo internacional.

En este contexto, Scaloni y sus colaboradores comenzaron a analizar distintas opciones para completar la lista definitiva.

Durante una conferencia de prensa posterior a uno de los amistosos preparatorios, el entrenador había adelantado que la decisión no sería inmediata.

“En cuanto a quién va a ser el reemplazante del ‘Flaco’ tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a qué le podía hacer falta al equipo y eso me ha ayudado incluso a tomar la decisión”.

Las declaraciones reflejaban que el cuerpo técnico evaluaba no sólo la posición de marcador central sino también el estado físico general del plantel antes de resolver el reemplazo.

Un defensor con experiencia en Europa

La convocatoria llega en un momento especial para Marcos Senesi, que acaba de concretar un nuevo paso en su carrera profesional.

El defensor fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Tottenham Hotspur, donde compartirá plantel con Cristian “Cuti” Romero.

Su incorporación se produjo tras finalizar su vínculo con Bournemouth, club en el que se desempeñó durante las últimas cuatro temporadas en la Premier League.

Antes de su etapa en Inglaterra, Senesi desarrolló una parte importante de su carrera en el Feyenoord de Países Bajos, donde disputó competiciones europeas y alcanzó la final de la UEFA Europa Conference League.

Su recorrido internacional comenzó después de su salida de San Lorenzo, institución en la que debutó profesionalmente en septiembre de 2016.

La continuidad en el fútbol europeo y sus actuaciones en la Premier League fueron factores que lo mantuvieron dentro del radar de la Selección Argentina durante los últimos años.

La presentación en Tottenham

La confirmación de su llegada al Tottenham coincidió con los días en que se analizaba quién ocuparía el lugar de Balerdi en el Mundial.

Durante su presentación oficial, Senesi expresó su entusiasmo por incorporarse al conjunto londinense.

“Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club me ha demostrado por qué me quieren y cuánto desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando participar”.

Además, agregó:

“Cada vez que salga a la cancha, daré lo mejor de mí para enorgullecer a los hinchas y devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para lograrlo”.

El defensor utilizará el dorsal número 5 en su nuevo equipo.

El respaldo de Osvaldo Ardiles

La llegada de Senesi al Tottenham también contó con un mensaje especial de uno de los argentinos más identificados con la historia del club inglés.

Osvaldo Ardiles, campeón del mundo con Argentina en 1978 y figura histórica de los Spurs, participó en el video de bienvenida difundido por la institución.

En ese mensaje dirigido al defensor entrerriano, expresó:

“Argentinos en Inglaterra, eso era algo nuevo. Fiché por el Tottenham en 1978. Fue duro, pero cuanto más tiempo me quedaba, más cosas en común descubría”.

Y continuó:

“Luchamos con fuerza, pero jugamos con pasión y estilo. Londres se convirtió en mi hogar. El Tottenham se convirtió en mi familia”.

Finalmente, le dedicó unas palabras de bienvenida:

Qué dijeron en Tottenham sobre el argentino

Desde la dirigencia y el cuerpo técnico del club inglés también destacaron las características del defensor.

El director deportivo Johan Lange sostuvo:

“Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo a nuestra plantilla”.

Asimismo, añadió:

“Su experiencia al más alto nivel, su serenidad con el balón y su deseo de luchar por cada balón lo convierten en la opción ideal para la forma en que queremos jugar”.

Por su parte, el entrenador italiano Roberto De Zerbi valoró diferentes aspectos de su juego.

“La experiencia, la calidad con el balón y el espíritu competitivo de Marcos nos fortalecerán defensivamente, además de brindarnos flexibilidad en la formación”.

El DT también destacó:

“Se siente cómodo jugando en un equipo que basa su juego en la posesión, lee muy bien el partido y tiene la personalidad necesaria para triunfar en un entorno exigente”.

Y completó:

“También me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando, y estoy deseando trabajar con él y ver la gran contribución que puede aportar al equipo”.

El recorrido de Senesi en la Selección Argentina

Aunque nunca logró consolidarse como una presencia permanente dentro de las convocatorias, Senesi ha formado parte del proceso liderado por Lionel Scaloni.

El defensor disputó encuentros con la Selección Argentina desde 2022 y fue considerado en distintas convocatorias posteriores.

Además, integró la prelista confeccionada para el Mundial 2026, requisito indispensable para poder ser convocado como reemplazante de un jugador lesionado.

Su experiencia internacional, la continuidad en el fútbol inglés y la necesidad de cubrir la baja de un marcador central terminaron inclinando la balanza a su favor.

Argentina completa la lista para el Mundial

Con la incorporación de Marcos Senesi, la Selección Argentina vuelve a contar con 26 futbolistas en la nómina para afrontar el Mundial 2026.

La modificación se produce a pocos días del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo y permite al cuerpo técnico recuperar una variante defensiva tras la salida obligada de Leonardo Balerdi.

De esta manera, el defensor surgido de San Lorenzo tendrá la oportunidad de formar parte de la máxima cita del fútbol internacional y sumarse al grupo que buscará representar a Argentina en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.