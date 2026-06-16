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Este martes 16 de junio continúa la acción de la fase de grupos del Mundial 2026. Estas selecciones saltarán al campo en busca de sus primeros puntos o de afianzar su clasificación. Aquí tenes toda la programación del día del mundial 2026 partidos de hoy:

Partidos mundial 2026 16 de junio

Fase de grupos · 16/6

🇫🇷 Francia vs 🇸🇳 Senegal (16:00 hs – Grupo I)

🇮🇶 Irak vs 🇳🇴 Noruega ( 19:00 hs – Grupo I)

vs 🇳🇴 ( – Grupo I) 🇦🇷 Argentina vs 🇩🇿 Argelia (22:00 hs – Grupo J)

La jornada de hoy es clave para definir el panorama en los Grupos I y J.

Ver el calendario completo del mundial 2026 y los grupos y cruces de todas las selecciones.

Ver partidos del Mundial 2026 en vivo: por dónde pasan la Copa del Mundo

La transmisión del Mundial 2026 en Argentina presentará una oferta fragmentada. En total se disputarán 104 partidos, pero solo algunas plataformas ofrecerán la cobertura completa, mientras que el resto contará con transmisiones seleccionadas o parciales.

Cobertura Total (Los 104 partidos)

Estas señales transmitirán la totalidad del torneo sin restricciones geográficas:

DSports y DIRECTV (DGO): Es el único canal con los 104 partidos en TV satelital y streaming a través de DGO, incluyendo programación en vivo desde las sedes.

Es el único canal con los 104 partidos en TV satelital y streaming a través de DGO, incluyendo programación en vivo desde las sedes. Paramount+, Flow y Amazon Prime Video: Gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, estas tres plataformas también brindarán los 104 encuentros (mismo contenido, diferente acceso).

Cobertura Parcial (Cuántos partidos transmite cada señal)

El resto de los canales ofrecerá una selección de encuentros enfocados principalmente en la Selección Argentina, fases de grupos y llaves clave:

TyC Sports (52 partidos): Transmitirá la mitad del torneo. Incluye todos los partidos de la Selección Argentina, fase de grupos, cruces clave y la gran final.

Transmitirá la mitad del torneo. Incluye todos los partidos de la Selección Argentina, fase de grupos, cruces clave y la gran final. Telefe (32 partidos): Enfocado en Argentina, Latinoamérica y Europa. Tiene confirmados solo 22 partidos de la fase de grupos.

Enfocado en Argentina, Latinoamérica y Europa. Tiene confirmados solo 22 partidos de la fase de grupos. Disney+ / ESPN Premium (30 partidos): Transmitirá encuentros de selecciones latinoamericanas y europeas, incluyendo algunos partidos eliminatorios y la final.

Transmitirá encuentros de selecciones latinoamericanas y europeas, incluyendo algunos partidos eliminatorios y la final. TV Pública (10 partidos): Cubrirá exclusivamente partidos de Argentina en fase de grupos y 7 encuentros más en zona de eliminación (estos últimos aún sin confirmar).