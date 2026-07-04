Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en un encuentro que necesitó 120 minutos para definirse. El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió el triunfo en el cierre de la prórroga, después de un desarrollo en el que el conjunto africano igualó el marcador en dos oportunidades y obligó al seleccionado nacional a sostener el resultado hasta el final.

Tras el encuentro, el entrenador argentino brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones sobre el desarrollo del partido, el esfuerzo realizado por sus dirigidos y las enseñanzas que le dejó el compromiso, que además coincidió con su partido número 100 al frente del seleccionado.

“Es el partido que más me ha marcado como entrenador”

Scaloni reconoció que, por las características del encuentro y el contexto en el que se produjo la clasificación, este fue el compromiso que más impacto le generó desde que asumió como director técnico de la Selección.

“De los 100 partidos que dirigí, este es el que más me ha marcado como DT”, expresó.

El entrenador también hizo referencia a la coincidencia de que el encuentro haya sido el número cien de su ciclo.

“Me va ayudar como DT, seguro. Justo el número 100. Y ganándolo, mejor. Si hubiéramos perdido, sería una estadística triste. Pero es así”, afirmó.

El análisis del triunfo frente a Cabo Verde

Durante su exposición ante los medios, Scaloni remarcó la dificultad que presentó el rival y destacó la capacidad de respuesta del plantel argentino para sostener la búsqueda del triunfo pese a los empates sufridos durante el partido.

“Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, el equipo nunca se rinde. Felicitar al rival, no hay rival fácil, son un gran equipo y me quedo con el aporte de todos, han terminado cansados, dieron todo. Los argentinos lo entendemos, no es nada fácil. Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, sostuvo.

En ese sentido, volvió a destacar el rendimiento del seleccionado africano y explicó cuál fue el aspecto que más valoró de sus jugadores.

“No hay rival fácil, felicitaciones a Cabo Verde, porque sabíamos que es un rival duro, difícil. El partido se sufrió demasiado, merecíamos haber ganado, pero el rival nos puso las cosas difíciles. Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescato lo positivo, nunca baja los brazos el equipo”, manifestó.

La respuesta del equipo tras cada empate

Uno de los aspectos sobre los que hizo mayor énfasis el entrenador fue la capacidad de reacción de la Selección Argentina cada vez que el desarrollo del partido se complicó.

El conjunto nacional abrió el marcador, pero Cabo Verde logró igualar. Más tarde Argentina volvió a ponerse en ventaja y nuevamente llegó el empate del seleccionado africano. Finalmente, en el tiempo suplementario apareció el gol que selló la clasificación a octavos de final.

Para Scaloni, esa capacidad de volver a buscar el arco rival constituye uno de los principales rasgos del equipo.

“Eso es para rescatar. Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor eso te achica, fuimos por el partido. Eso es más importante que otras cosas. Se puede mejorar, lo haremos, pero eso es para rescatar. Como en Qatar, al final el equipo recibe el palo y busca el arco rival”, explicó.

El desgaste físico tras jugar 120 minutos

El entrenador también fue consultado por el estado físico con el que terminó el plantel luego de disputar dos tiempos suplementarios.

Según explicó, el cansancio estuvo directamente relacionado con la extensión del encuentro y no con una merma previa del rendimiento físico.

“El cansancio es por la prórroga, por los minutos. Hasta los 90 el equipo estaba bien. Cuando jugás con el corazón como han jugado ellos, se suple la falta de aire”, señaló.

Scaloni agregó que el compromiso dejó aspectos para revisar, aunque resaltó nuevamente la actitud del plantel.

“El equipo en ese sentido hoy dio una muestra de carácter. Lógicamente, corregiremos lo que tengamos que corregir. Hay cosas que tengo en la cabeza y otras las miraremos”, indicó.

El valor de la pelota parada

Otro de los puntos que destacó el director técnico fue la importancia de las jugadas de pelota detenida, un aspecto que aseguró viene siendo trabajado por el cuerpo técnico.

“Es importante que hagamos goles de pelota parada, lo trabajamos mucho. Es una cosa a destacar”, afirmó.

Para el entrenador, esa herramienta se transformó en un recurso importante en un encuentro que presentó numerosas dificultades para romper la estructura defensiva del rival.

“Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba”

Sobre el cierre de la conferencia de prensa, Scaloni dejó una frase que sintetizó cómo vivió los minutos finales del encuentro y cuál considera que debe ser la actitud del equipo cuando el desarrollo del partido no permite imponer su juego.

“Yo creo que la muestra de carácter el equipo siempre la da. Recibís el empate, te vuelven a empatar, es ahí donde quiero hacer hincapié. El equipo intentó siempre ir para adelante, los caminos no fueron siempre los correctos, pero tuvimos situaciones”, analizó.

Luego completó con la definición que resumió su mirada sobre el partido frente a Cabo Verde.

“Y después, cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba.”

Argentina ya piensa en los octavos de final

Con la victoria por 3 a 2 sobre Cabo Verde, la Selección Argentina consiguió el pase a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar un partido que se extendió durante 120 minutos.

El encuentro quedó además como una marca personal para Lionel Scaloni, quien alcanzó los 100 partidos como entrenador del seleccionado argentino y aseguró que fue el compromiso que más lo marcó desde que ocupa el cargo.

Mientras el cuerpo técnico comenzará a evaluar los aspectos a corregir de cara a la siguiente instancia, el seleccionado nacional continúa su camino en la Copa del Mundo después de superar una serie eliminatoria que exigió al máximo al plantel tanto en lo futbolístico como en lo físico.