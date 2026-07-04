La Selección Argentina consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer por 3 a 2 a Cabo Verde en un encuentro disputado en Miami que necesitó tiempo suplementario para definirse. Tras el partido, Lionel Messi, autor del primer gol del seleccionado nacional, brindó una entrevista exclusiva a Marcelo Benedetto para DSports, donde habló del esfuerzo físico realizado por el plantel, explicó cómo nació la jugada que terminó en su tanto y analizó el desarrollo del encuentro.

Las declaraciones del capitán se complementaron con el análisis realizado horas más tarde por el entrenador Lionel Scaloni, quien sostuvo que el equipo mostró carácter en los momentos más complejos del partido y resumió la actuación con una frase que marcó la conferencia de prensa: “Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba”.

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Un partido que llevó a Argentina hasta el tiempo suplementario

Después de completar una fase de grupos con tres victorias consecutivas, la Selección Argentina se enfrentó a un rival que había accedido a la instancia eliminatoria tras igualar con España y Uruguay durante la primera fase.

Desde el comienzo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni manejó la posesión del balón, aunque encontró dificultades para generar espacios frente al orden defensivo de Cabo Verde.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo con una acción preparada entre Lionel Messi y Lisandro Martínez. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió en el complemento, cuando el conjunto africano adelantó sus líneas y consiguió igualar el marcador en dos oportunidades, obligando al seleccionado argentino a disputar el tiempo suplementario.

En el alargue marcaron Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero para sellar el 3 a 2 definitivo y asegurar el pase a los octavos de final, donde Argentina enfrentará a Egipto.

Messi reconoció el desgaste físico del equipo

Durante la entrevista posterior al encuentro, Messi fue consultado sobre el esfuerzo realizado durante los 120 minutos y descartó que hubiera administrado energías pensando en la prórroga.

“No, la verdad que sí, que estaba cansado igual que todos. Hicimos un sacrificio grande. No es fácil jugar una prórroga con este calor, esta humedad, un rival que físicamente la verdad es duro, pero bueno, lo sacamos y felices por pasar y pensar en lo que se viene ahora“, afirmó.

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Las palabras del capitán coincidieron con el diagnóstico realizado posteriormente por Scaloni, quien explicó que el desgaste físico apareció como consecuencia de la duración del partido.

“El cansancio es por la prórroga, por los minutos. Hasta los 90 el equipo estaba bien. Cuando jugás con el corazón como han jugado ellos, se suple la falta de aire“, señaló el entrenador.

“Esta selección nunca deja de intentarlo”

Messi destacó que, más allá de las dificultades que presentó el encuentro, el equipo mantuvo la búsqueda del resultado durante todo el partido.

“Como yo repetí muchas veces, esta selección compite por ahí jugando bien o mal, pero nunca deja de intentarlo, de dar el máximo y hoy arriesgando y cansado y sin piernas una vez más lo fuimos a buscar y tuvimos el premio por suerte, así que contento“, sostuvo.

La reflexión del capitán volvió a aparecer durante la conferencia de Scaloni, quien remarcó que el equipo reaccionó después de cada empate conseguido por Cabo Verde.

“Recibís el empate, te vuelven a empatar, es ahí donde quiero hacer hincapié. El equipo intentó siempre ir para adelante, los caminos no fueron siempre los correctos, pero tuvimos situaciones. Y después, cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba“, expresó el director técnico.

La jugada preparada con Lisandro Martínez

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue la explicación de Messi sobre cómo se originó el primer gol del partido.

Antes de la acción, durante una interrupción del juego, Lisandro Martínez se acercó al capitán para conversar brevemente. Marcelo Benedetto le consultó precisamente sobre ese diálogo.

“Habíamos hablado justo con Licha antes del parón“, respondió Messi.

Ante la repregunta del periodista, el capitán explicó cuál era la idea que habían planificado.

“Habíamos hablado de eso, ¿no? Que si bien era difícil podía entrar la pelota porque eso le daban tiempo y tenía tiempo para poder lanzar. Era difícil porque el central corría para atrás y retrocedía cuando amagaba a tirar en largo, pero sabíamos que estaba el hueco y que podía estar, que tenía que ser muy preciso y la verdad que me puso una bocha impresionante“, relató.

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El pase terminó siendo determinante para abrir el marcador.

El movimiento previo que permitió habilitar la jugada

La acción comenzó varios segundos antes del envío largo de Lisandro Martínez.

Mientras Cristian “Cuti” Romero iniciaba la salida desde el fondo, Messi se encontraba adelantado respecto de la última línea defensiva de Cabo Verde.

Antes de recibir el pase, el capitán retrocedió algunos metros hasta quedar habilitado por el último defensor del conjunto africano. Recién después de esa maniobra inició el pique hacia el arco defendido por Vozinha.

Romero entregó la pelota a Lisandro Martínez en la mitad de la cancha. El defensor argentino, sin marca sobre la línea del círculo central, levantó la cabeza y ejecutó un pase largo preciso hacia el espacio que Messi había identificado previamente.

El delantero dejó picar el balón y realizó un control con la cara externa del pie izquierdo. Sin modificar el perfil corporal, utilizó el mismo pie para definir rápidamente ante la salida del arquero Vozinha y convertir el 1 a 0.

La jugada reflejó la coordinación previa entre ambos futbolistas y la ejecución del movimiento que, según explicó el propio Messi, habían conversado durante la pausa del encuentro.

La humildad de Messi al explicar la definición

Cuando Benedetto le preguntó por el control orientado y la definición, el capitán eligió destacar el pase de Lisandro Martínez antes que su propia resolución.

“Yo tuve la suerte de…“, comenzó diciendo.

La respuesta provocó una sonrisa del periodista, que interrumpió para remarcar el mérito técnico de la acción.

“La suerte… el control que metiste, la suerte“, comentó Benedetto.

Messi retomó la respuesta y concluyó:

“Y que me quede y nada, feliz, abrimos un partido difícil“.

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El gol no modificó el desarrollo del encuentro

El capitán reconoció que el cuerpo técnico y los jugadores imaginaban un escenario distinto después del 1 a 0.

“Pensábamos que a raíz de eso el partido iba a cambiar y la verdad que no cambió“, explicó.

Según detalló, Cabo Verde logró modificar el desarrollo a partir del manejo de la pelota.

“Ellos nos empezaron a controlar la pelota, nosotros nos empezó a costar presionar, llegábamos tarde, ellos siempre encontraban la salida, siempre tenían un hombre libre, pero así todo lo ganamos y ahora pensamos en lo que se viene“, afirmó.

Esa misma dificultad también fue mencionada por Messi al ser elegido como mejor jugador del partido.

“No pudimos presionarlos bien. Quedamos un poco descoordinados. No podíamos presionarlos bien“, sostuvo.

La importancia de la pelota parada

Además del juego asociado, Messi destacó otro aspecto que terminó siendo decisivo durante la clasificación.

“Esta selección compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que no veníamos teniendo. Tenemos gente que va muy bien de arriba, lo pudimos aprovechar y es bueno estar fuertes ahí también. En una competición así es importante“, señaló.

Scaloni coincidió con esa valoración.

“Es importante que hagamos goles de pelota parada, lo trabajamos mucho. Es una cosa a destacar“, afirmó el entrenador.

Scaloni: “Es el partido que más me ha marcado como DT”

Luego del triunfo, Scaloni también dejó una reflexión sobre el significado que tuvo este encuentro dentro de su ciclo como entrenador de la Selección Argentina.

“De los 100 partidos que dirigí, este es el que más me ha marcado como DT“, aseguró.

El director técnico explicó además que el compromiso coincidió con su partido número cien al frente del seleccionado.

“Me va a ayudar como DT, seguro. Justo el número 100. Y ganándolo, mejor. Si hubiéramos perdido, sería una estadística triste. Pero es así“, expresó.

También destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos.

“Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, el equipo nunca se rinde. Felicitar al rival, no hay rival fácil, son un gran equipo y me quedo con el aporte de todos. Han terminado cansados, dieron todo“, manifestó.

Argentina ya piensa en Egipto

Con el triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde, la Selección Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Egipto.

El encuentro dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico y los jugadores. Messi explicó el origen táctico del primer gol junto a Lisandro Martínez, reconoció el desgaste físico que produjo disputar 120 minutos bajo altas temperaturas y describió las dificultades que presentó el conjunto africano para presionar y recuperar la pelota.

Por su parte, Scaloni destacó la respuesta del equipo después de cada empate, valoró el aporte de la pelota parada y aseguró que este partido fue el que más lo marcó desde que dirige a la Selección Argentina, al tiempo que resumió la clasificación con una frase que reflejó el tramo final del encuentro: “Cuando no estás bien, hay que defenderse como gato panza arriba”.