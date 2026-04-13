Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por la Fecha 5 del Torneo de Primera División de la Liga Sur, Hispano Americano y Ferrocarril YCF igualaron 0 a 0. El conjunto local contó con la chance más clara, pero falló una definición increíble debajo del arco. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, al histórico jugador de Ferro de 45 años, Diego “El Loco” Jancich, se le soltó la cadena e intentó ir a buscar a un hincha celeste que lo había insultado desde la tribuna. La secuencia quedó registrada en vivo y en exclusiva por una transmisión del móvil de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680 Río Gallegos, que se encontraba realizando la cobertura del partido.

Tras esta situación, el referente del fútbol, que vistió varias camisetas representando a la disciplina en la capital santacruceña, dialogó con Radio LU12 AM680 para explicar el tenso episodio vivido este domingo: “La verdad que no está bueno, pero son cosas que pasan. Entiendo lo que se provoca en el fútbol, que a uno lo insultan, dicen cosas y eso está bien. Por ahí, a veces, la gente piensa que por pagar una entrada tiene derecho a insultar así”, comenzó diciendo.

“El Loco” Jancich: “Estuve pésimo”

De todas maneras, reiteró en varias oportunidades que se sentía “muy arrepentido” por su reacción: “Lamentablemente exploté, reaccioné de esa manera. Estuve pésimo, así que pido las disculpas del caso“.

En ese sentido, pidió perdón “a la cancha, a sus dirigentes, a la familia que estaba ahí y al muchacho que discutió conmigo, que no tuve la oportunidad después de ubicarlo, que quiero tratar de localizarlo para pedirle disculpas si le falté el respeto. Yo no soy así… Amo el fútbol y por eso, a la edad que tengo, sigo entrenando y sigo disfrutando”.

Jancich siendo contenido por colaboradores de Ferro, tras querer ir a enfrentarse con un hincha del Celeste. FOTOS: NICOLÁS WOZNIAK/LA OPINIÓN AUSTRAL

En otro tramo de la charla, recalcó: “Mis hijos, gracias a Dios, están jugando al fútbol y no es un mensaje que quiero dejarles a ellos ni a ningún pibe que estuvo ahí en la cancha. La verdad que estuvo mal. Y no se me cae ni el apellido ni nada por pedir perdón y disculpas, porque no soy esto y no va a volver a pasar nunca más“.

Momento en que “El Loco” Jancich se cuelga del alambrado al terminar el partido. Quiso ir a buscar a un hincha de Hispano que lo insultó.

Jancich, que debió ser contenido por un ayudante del “Carbonero” y un policía, cuando intentaba alcanzar a un simpatizante de Hispano que lo había insultado previamente, hizo hincapié en que su reacción “opacó todo el acto que hubo. Les pido mil disculpas y perdón a la familia que estuvo ahí“.

Además, señaló que “está bueno que la gente que va a ver el fútbol disfrute” y pidió que “si alguien tiene algún familiar que está jugando en algún equipo, que vaya y acompañe, y que insulte de forma moderada, tampoco que sea tan excesivo, porque no está bien. Uno no sabe lo que le puede haber pasado a cada jugador en algún momento o cómo le pueden llegar esos insultos”.

Admitió que “hay situaciones que por ahí te desbordan“, y agregó: “La gente que ha hablado de mí y no me conoce, no sabe el sacrificio que hago día a día para poder estar en la cancha con chicos de 18, 20 o 30 años. Soy otra clase de persona y la verdad que no está bien que me definan por lo que pasó”.

Finalmente, sostuvo: “Se me cruzaron los cables, cosas que pasan. A uno le corre fuerte por las venas y son situaciones que no tienen que volver a repetirse. De mi parte no van a volver a pasar. El que me conoce sabe cómo soy, así que por ese lado estoy más que tranquilo”.

Diego Jancich (45) es el jugador más longevo actualmente de la Liga de Fútbol Sur. Histórico jugador que supo defender los colores de Boca Río Gallegos, Boxing, Defensores, Bancruz e Hispano. Formó parte de los planteles del “Azzurro” durante la época del Torneo Argentino B (2004-2005) y ha sido un destacado goleador del torneo local.

En 2021, gritó campeón con el club de sus amores: Ferrocarril YCF, a sus 39 años.

Leé más notas de La Opinión Austral