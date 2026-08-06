Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Darío Ernesto James, intendente de la localidad chubutense de Gaiman, murió este jueves a los 56 años como consecuencia de una dolencia cardíaca. El jefe comunal fue intervenido en una clínica privada de Trelew, pero no resistió la compleja operación.

Referente de la Unión Cívica Radical (UCR), James transitaba su segundo mandato al frente del municipio, luego de ser reelegido en 2023 para el período 2023-2027.

Antes de convertirse en intendente, no ocupó cargos electivos y desarrolló gran parte de su vida laboral fuera del ámbito político. Durante más de 30 años trabajó en la Cooperativa de Gaiman. En paralelo, se desempeñó como productor agrícola y apicultor, además de integrar durante años el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad.

Afiliado a la UCR desde su juventud y militante del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, aceptó en 2019 competir por la Intendencia de Gaiman.

Ese mismo año ganó las elecciones municipales con cerca del 55% de los votos, devolviendo al radicalismo el gobierno de Gaiman después de dos décadas. Asumió el 12 de diciembre de 2019 con un discurso enfocado en el ordenamiento financiero, la transparencia administrativa y la profesionalización del Estado municipal.

Solía definirse como “políticamente incorrecto“. Su estilo era directo, de bajo perfil mediático y con un fuerte énfasis en la gestión por sobre la confrontación partidaria. En distintas entrevistas sostuvo que la prioridad de un intendente debía ser equilibrar las cuentas públicas antes de anunciar grandes obras.

El mensaje de Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, despidió al jefe comunal con un sentido mensaje. “Se va un gran intendente, pero sobre todo una gran persona: honesta, trabajadora y profundamente comprometida con Gaiman y con cada uno de sus vecinos”, dijo en redes sociales.

Asimismo, remarcó: “Tuve la suerte de trabajar con él y de compartir muchos momentos juntos, siempre con el mismo objetivo: hacer las cosas bien y mejorarles la vida a los vecinos de su ciudad”.

Torres hizo hincapié en que Darío James, antes que nada, “era una persona generosa, que vivió hasta el último de sus días con una enorme vocación de servicio, y ese es, estoy seguro, el legado más valioso que nos deja”.

Para cerrar, expresó: “Acompaño con todo mi cariño a su familia, a sus seres queridos y a todo el pueblo de Gaiman en este momento de profundo dolor. Que en paz descanse”.

El acompañamiento de Othar Macharashvili

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, también manifestó su pesar mediante una publicación en la red social X. “Lamento profundamente la triste noticia del fallecimiento de Darío James, un hombre que demostró siempre un enorme compromiso y dedicación por su querida Gaiman”, escribió.

En su mensaje, el jefe comunal envió “un abrazo cálido y sincero a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad” en este momento de dolor, y aseguró que “desde Comodoro los acompañamos en el sentimiento“.

Lamento profundamente la triste noticia del fallecimiento de Darío James, un hombre que demostró siempre un enorme compromiso y dedicación por su querida Gaiman. En este momento de tanto dolor, envío un abrazo cálido y sincero a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad.… pic.twitter.com/OMeY53STD2 — Othar Macharashvili 🤠 (@otharmach) August 6, 2026