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La jueza de Ejecución Penal Karina Breckle autorizó un nuevo régimen de salidas transitorias para la exministra de Acción Social de Chubut, Leticia Huichaqueo, quien cumple una condena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por causas de corrupción.

La resolución le permitirá salir todos los domingos, entre las 16 y las 22, para asistir a misa y visitar a dos de sus hermanas, sin custodia policial y utilizando un vehículo particular adaptado a sus necesidades de movilidad.

La medida fue adoptada a pedido de su defensora particular, Lorena Elisiancín, con intervención de la funcionaria de Fiscalía Analía Acuña en representación del Ministerio Público Fiscal.

La exfuncionaria continuará bajo prisión domiciliaria en la localidad de Gaiman, aunque con un esquema de vigilancia más flexible que el vigente hasta el momento.

Un recorrido previamente autorizado por la Justicia

La autorización establece un itinerario específico que Huichaqueo deberá respetar cada domingo. Primero asistirá a una celebración religiosa y luego podrá permanecer algunas horas junto a sus hermanas Marisa y Gabriela, cuyos domicilios se encuentran cerca de la vivienda donde cumple el arresto domiciliario.

“Leticia va a concurrir a misa y luego podrá permanecer unas horas con sus hermanas. Es un régimen pensado para favorecer una reinserción gradual y fortalecer los vínculos familiares”, explicó la abogada Lorena Elisiancín en declaraciones a La Opinión Austral.

Durante cada salida estará acompañada permanentemente por integrantes de su familia, quienes deberán permanecer junto a ella durante todo el tiempo autorizado por la Justicia.

Aunque Huichaqueo integra una familia de cinco hermanas, la autorización únicamente alcanza a Marisa y Gabriela debido a la cercanía de sus domicilios.

La defensora también aclaró que la exfuncionaria no podrá visitar a su madre porque vive en un primer piso al que resulta muy difícil acceder debido a sus limitaciones físicas.

“Leticia tiene una discapacidad motriz importante. Se desplaza con un andador y también utiliza silla de ruedas, por lo que acceder a esa vivienda resulta extremadamente difícil”, sostuvo la letrada.

Menos controles policiales y traslados en un vehículo familiar

La resolución judicial también introdujo cambios en el régimen de control que se aplicaba desde que Huichaqueo obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Hasta ahora, efectivos policiales realizaban tres controles diarios en horarios sorpresivos. A partir de la nueva decisión, ese esquema quedó reducido a un único control por día.

Además, la jueza autorizó que todos los desplazamientos dentro de Gaiman se realicen en el automóvil de su familia.

“Los patrulleros policiales no cuentan con las adaptaciones necesarias para trasladar a una persona con las limitaciones físicas que presenta Leticia”, explicó Elisiancín.

Por ese motivo, tanto las salidas autorizadas como las presentaciones que deba realizar en la Comisaría de Gaiman para acreditar el cumplimiento del régimen serán efectuadas en el vehículo familiar acondicionado para su discapacidad.

La “fobia a la policía”, uno de los argumentos de la defensa

Uno de los aspectos que más peso tuvo durante el análisis judicial fue el estado emocional que, según la defensa, desarrolló Huichaqueo a raíz de los controles policiales permanentes.

La abogada sostuvo que la exministra presenta un cuadro compatible con agorafobia, un trastorno de ansiedad relacionado con ataques de pánico y que, en su caso, se habría agravado por las inspecciones sorpresivas que recibía durante el arresto domiciliario.

“Explicamos ante la jueza lo que Leticia desarrolló. Es un temor intenso hacia la presencia policial que fue apareciendo a partir de los constantes controles que se realizaban en cualquier momento del día o de la noche”, afirmó Elisiancín.

Según indicó la defensora, esos procedimientos generaban episodios de ansiedad, angustia e insomnio.

Ese cuadro fue considerado por la magistrada al momento de resolver la flexibilización del régimen de vigilancia.

La condena por corrupción que derivó en la prisión efectiva

Huichaqueo fue condenada en octubre de 2024 luego de que la jueza Eve Ponce unificara dos causas judiciales por hechos de corrupción ocurridos durante su gestión como ministra de Acción Social del gobierno de Mario Das Neves.

Una de ellas fue la denominada “Emergencia Climática”, en la que fue hallada culpable de defraudación contra la administración pública y administración fraudulenta por el manejo irregular de fondos destinados a asistir a los damnificados del histórico temporal que afectó a Comodoro Rivadavia entre marzo y abril de 2017.

Aquellas lluvias extraordinarias dejaron cerca de 400 milímetros de precipitaciones, provocando graves inundaciones y una situación crítica en la ciudad.

La investigación concluyó que, aprovechando el contexto de emergencia y los controles estatales reducidos, se desviaron recursos públicos destinados a la asistencia de la población afectada.

En esa misma causa también fueron condenados otros funcionarios y empresarios vinculados con contrataciones del Estado.

La causa Royal Canin

La segunda condena correspondió a la denominada causa “Royal Canin”.

En ese expediente, la Justicia determinó que Huichaqueo y su esposo, Juan Carlos Gómez, comercializaron de manera clandestina 450 bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas por la empresa para asistir tanto a personas como a mascotas afectadas por el temporal.

Como resultado de ambas investigaciones, la Justicia impuso una pena unificada de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los antecedentes durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria

El régimen de arresto domiciliario ya había sido objeto de revisión en diciembre de 2025.

En aquella oportunidad, la jueza de Garantías Laura Martini endureció los controles luego de un planteo realizado por la Fiscalía, que denunció presuntas reuniones durante fines de semana en el quincho de la vivienda, salidas sin aviso previo y reportes contradictorios presentados por su psicóloga.

Si bien la magistrada reconoció entonces que existieron “desprolijidades” en el cumplimiento de las condiciones impuestas, rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal para revocar el beneficio y trasladarla a una unidad penitenciaria.

En septiembre podría solicitar la libertad condicional

Huichaqueo ya cumplió más de la mitad de la pena impuesta, requisito que alcanzó en diciembre de 2025.

Si mantiene el actual régimen de conducta y reúne las condiciones previstas por la legislación vigente, en septiembre podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional.

En esa etapa continuará sometida a las condiciones que determine la Justicia hasta completar íntegramente la condena.

“Leticia siempre respetó cada una de las reglas fijadas por la Justicia. Nunca hubo incumplimientos ni intentos de eludir los controles. Esta resolución refleja precisamente esa buena conducta y permite avanzar de manera progresiva hacia la etapa final del cumplimiento de la condena”, concluyó la abogada Lorena Elisiancín.