Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante jugadores, cuerpo técnico, familias y autoridades locales, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal encabezó, este miércoles, la inauguración de una nueva cancha de césped sintético en el Club Atlético Cruz del Sur de Gobernador Gregores. Se trata de una obra que forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintas localidades santacruceñas.

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó la importancia de sostener políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y acceso al deporte en todo el territorio, especialmente en las comunidades del interior provincial.

“Cuando el Estado, las instituciones y la comunidad trabajan juntos, las obras llegan y transforman realidades”, expresó Vidal ante jugadores, familias, dirigentes deportivos y autoridades locales.

La nueva cancha fue inaugurada en el predio del Club Atlético Cruz del Sur, una institución que se consolidó como un espacio central para la contención y el desarrollo deportivo de niños, niñas y jóvenes de Gobernador Gregores.

Durante su visita a Gobernador Gregores, Claudio Vidal destacó la inversión provincial en infraestructura deportiva.

En ese marco, el gobernador puso en valor el compromiso de dirigentes, vecinos y trabajadores que participaron de las tareas necesarias para concretar la obra. Señaló además que estas inversiones no solo mejoran las condiciones para la práctica deportiva, sino que fortalecen espacios de integración social y comunitaria.

La iniciativa forma parte de una primera etapa de obras que contempla la instalación de canchas de césped sintético en diferentes puntos de Santa Cruz, bajo una mirada federal orientada a ampliar el acceso a infraestructura de calidad en toda la provincia.

Cómo es la nueva cancha de césped sintético inaugurada en Gobernador Gregores

La obra cuenta con medidas reglamentarias y una superficie de juego de 96 metros de largo por 64 metros de ancho, dentro de un predio total de 106 por 81 metros.

La intervención alcanzó más de 8.500 metros cuadrados e incluyó la colocación de 6.144 metros cuadrados de césped sintético de alta resistencia, con un espesor de 4,4 centímetros.

Para la instalación se utilizaron 53 rollos de césped verde y dos rollos blancos destinados a la demarcación reglamentaria de las líneas de juego.

La nueva cancha del Club Cruz del Sur cuenta con medidas reglamentarias y más de 6.100 metros cuadrados de césped sintético de alta resistencia para uso durante todo el año.

Además, se desarrollaron tareas de nivelación y compactación del terreno, drenaje, instalación de luminaria y traslado de materiales, mediante un trabajo articulado entre organismos, instituciones y colaboradores locales.

Uno de los aspectos destacados de este tipo de superficie es su durabilidad y capacidad de uso intensivo durante todo el año, incluso frente a las condiciones climáticas adversas características de la región.

El crecimiento del club Cruz del Sur en Gobernador Gregores

El Club Atlético Cruz del Sur nació a partir de la refundación del histórico Atlético Gregores el 24 de septiembre de 2008, luego de más de treinta años de inactividad.

Desde entonces, la institución atravesó un proceso sostenido de crecimiento gracias al acompañamiento de la comunidad y al trabajo de dirigentes y colaboradores.

Actualmente, más de 250 deportistas participan de las distintas disciplinas que ofrece el club, entre ellas fútbol, futsal masculino y femenino y vóley femenino. La institución también cuenta con un equipo técnico integrado por unas 20 personas.

Además de su actividad deportiva, Cruz del Sur cumple un rol social clave en Gobernador Gregores, promoviendo actividades recreativas, apoyo escolar y espacios de encuentro comunitario para niños y jóvenes.

Con instalaciones que incluyen salón de usos múltiples, vestuarios y quincho, y con nuevos proyectos en marcha como un gimnasio de musculación, el club continúa consolidándose como uno de los principales espacios de inclusión y desarrollo social de la localidad.