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El Gobierno de Santa Cruz avanza en una serie de acciones destinadas a fortalecer el sistema de riego público de Gobernador Gregores, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua para los productores y potenciar el desarrollo agrícola y ganadero de la zona.

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal encabezó una recorrida por el sector de chacras de la localidad junto al secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Ariel Garay; la intendenta Carina Bosso; además de funcionarios provinciales, municipales y productores locales.

Recorrida por canales y obras hidráulicas

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron distintos puntos estratégicos del sistema hídrico, entre ellos compuertas de regulación, saltos hidráulicos y diversos tramos de canales principales y secundarios.

La recorrida permitió evaluar el estado actual de la infraestructura y analizar las intervenciones necesarias para optimizar la distribución del agua destinada al riego y garantizar una mayor disponibilidad hídrica para los productores del valle.

En ese contexto, se analizaron futuras tareas de limpieza, reconstrucción y ampliación de canales, obras que serán ejecutadas con planificación desde la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería.

Mejora del abastecimiento de agua

Desde el Gobierno Provincial señalaron que las intervenciones apuntarán a fortalecer el abastecimiento hídrico y mejorar la eficiencia del sistema de riego, acompañando el crecimiento de las actividades productivas de la región.

Además, durante la recorrida se evaluó la necesidad de avanzar con la limpieza del brazo norte del río Chico, cuya capacidad de conducción de agua se encuentra afectada por la acumulación de sedimentos y el crecimiento de vegetación en ambas márgenes.

Las autoridades destacaron que mantener en condiciones óptimas el sistema de riego resulta fundamental para garantizar el desarrollo agrícola y ganadero en Gobernador Gregores.

Trabajo conjunto con productores locales

La actividad incluyó también un encuentro con productores locales, quienes expusieron necesidades, inquietudes y prioridades vinculadas a la próxima temporada productiva.

El intercambio permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el Estado y el sector productivo para definir obras concretas que respondan a las demandas de cada región y permitan fortalecer la producción santacruceña.

Desarrollo productivo y fortalecimiento regional

El secretario de Estado de Recursos Hídricos,, destacó que estas acciones forman parte de la decisión política impulsada por Claudio Vidal para fortalecer la producción provincial desde una mirada integral.

Asimismo, remarcó que incrementar la producción de forraje y granos será clave para abastecer con materia prima local a la planta peletizadora recientemente inaugurada en Gobernador Gregores y también a la futura planta de alimento balanceado que se instalará en Río Gallegos.

Rivera explicó además que este crecimiento permitirá continuar fortaleciendo las explotaciones ganaderas ovinas y bovinas de Santa Cruz, además de acompañar el desarrollo de la producción avícola y porcina.

“Para que exista desarrollo productivo, primero debe existir infraestructura y disponibilidad de agua. Por eso estamos trabajando en territorio, junto a los productores, planificando obras concretas para cada región”, expresó el funcionario.

Finalmente, sostuvo que fomentar las distintas producciones que se desarrollan en el valle requiere de un sistema de riego eficiente y operativo, y aseguró que existe una directiva clara del gobernador Claudio Vidal para avanzar en ese sentido.