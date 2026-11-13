Minera Don Nicolás apuesta a la recuperación de Manantial Espejo tras la adquisición de Minera Triton La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) informó sobre una nueva etapa para uno de los proyectos mineros emblemáticos de la provincia, con perspectivas de inversión, recuperación productiva y generación de oportunidades de empleo.

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Minera Don Nicolás anunció la adquisición de Minera Triton, dando inicio a una nueva etapa orientada a evaluar y avanzar en la recuperación de Manantial Espejo, un proyecto de gran relevancia para la historia minera de Santa Cruz.

La operación representa un desafío estratégico para la compañía y, al mismo tiempo, una oportunidad para proyectar el futuro de una actividad estrechamente vinculada al desarrollo productivo y económico de la provincia.

En este contexto, Verónica Nohara, Country Manager de Minera Don Nicolás y presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), destacó la importancia de esta nueva etapa y el compromiso de la empresa con el desarrollo provincial.

“Hoy es un día muy importante para Minera Don Nicolás y para la minería de Santa Cruz. Con la adquisición de Minera Triton asumimos un enorme desafío, pero también una gran oportunidad: trabajar para recuperar un proyecto que fue emblemático para la provincia y que queremos que vuelva a serlo”, expresó Nohara.

“Un desafío que requiere inversión y planificación”

La directiva reconoció que la recuperación de Manantial Espejo demandará un proceso complejo, que requerirá inversiones, trabajo y una evaluación exhaustiva de las condiciones actuales del emprendimiento.

“Sabemos que tenemos por delante un camino complejo, que requerirá mucho trabajo, inversiones y un análisis profundo de las condiciones actuales para definir cómo avanzar hacia su recuperación”, señaló.

En este sentido, la compañía buscará establecer las condiciones necesarias para avanzar de manera responsable y sostenida en esta nueva etapa.

Articulación y compromiso con Santa Cruz

Nohara destacó especialmente el acompañamiento y la predisposición del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, así como el respaldo de las entidades bancarias que participaron del proceso.

Asimismo, expresó un reconocimiento especial a Pan American Silver Argentina por su colaboración durante la transición.

“También quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros colegas de Pan American Silver Argentina, por su colaboración y predisposición para acompañarnos en esta etapa de transición. Su experiencia y apoyo serán muy valiosos para afrontar de manera ordenada los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo.

La directiva remarcó que el diálogo, la articulación institucional y el compromiso de los distintos sectores serán fundamentales para el desarrollo del proyecto.

“Estamos convencidos de que los grandes proyectos se construyen a partir del trabajo conjunto, del diálogo y del compromiso de todos los actores involucrados”, afirmó.

Inversión, producción y empleo local

La adquisición se enmarca en la visión de crecimiento que Minera Don Nicolás viene desarrollando en Santa Cruz, basada en la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad minera provincial.

“Desde Minera Don Nicolás hemos demostrado nuestra vocación de invertir, crecer y generar empleo en Santa Cruz, y queremos trasladar esa misma filosofía a este nuevo desafío”, manifestó Nohara.

La recuperación de Manantial Espejo representa así una oportunidad para proyectar nuevas inversiones y contribuir al desarrollo económico de la provincia, con la mirada puesta en el fortalecimiento de la producción y la generación de oportunidades laborales.

Un nuevo capítulo para la minería santacruceña

Finalmente, Nohara expresó su entusiasmo por el desafío que comienza y reafirmó el compromiso de Minera Don Nicolás con el futuro productivo de Santa Cruz.

“Hoy comenzamos a escribir un nuevo capítulo, con mucha responsabilidad, pero también con un enorme entusiasmo por lo que podemos construir juntos”.

Y concluyó: “Queremos que Manantial Espejo vuelva a ser sinónimo de trabajo, producción y oportunidades para Santa Cruz”.