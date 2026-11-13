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El Gobierno de Santa Cruz anunció una nueva etapa para Manantial Espejo, el yacimiento de oro y plata que permanece sin producción desde fines de 2022. La adquisición de los activos de Minera Triton Argentina por parte de Cerrado Gold y su subsidiaria Minera Don Nicolás abrió el camino para avanzar en la recuperación de una operación que fue protagonista del desarrollo minero provincial.

“Manantial Espejo fue protagonista de la historia minera de Santa Cruz. Hoy, gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno y a la decisión de invertir por parte de una empresa comprometida con Santa Cruz, comienza a abrirse una nueva oportunidad para que el yacimiento vuelva a recuperar su capacidad productiva, generar trabajo y volver a poner en marcha el desarrollo de la región”, señalaron en el anuncio oficial.

La iniciativa se enmarca en las gestiones impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para recuperar activos mineros, promover inversiones privadas y fortalecer la producción en Santa Cruz. Para la administración provincial, la posibilidad de reactivar Manantial Espejo representa una oportunidad que trasciende la actividad de la empresa y alcanza a la economía de Gobernador Gregores y su zona de influencia.

Recuperar una operación minera histórica

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de volver a poner en funcionamiento un establecimiento que durante años generó empleo, inversiones y oportunidades para las comunidades y los proveedores locales.

“El desafío es volver a convertir a Manantial Espejo en una operación minera relevante para Santa Cruz, recuperando su capacidad de generar valor y oportunidades para la provincia y su gente. Y estamos convencidos de que ese objetivo solo será posible trabajando juntos”, expresaron.

Manantial Espejo, la operación que cerró sus faenas en 2022 vuelve a la actividad.

El cambio de control societario constituye el comienzo de un proceso que demandará inversiones y trabajos técnicos para recuperar las condiciones operativas del yacimiento. La primera etapa tendrá como prioridad reacondicionar las instalaciones y avanzar en las tareas necesarias para una futura reanudación de la producción.

Entre los trabajos previstos se encuentran la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, el desagote de sectores afectados por la acumulación de agua —procedimiento conocido como dewatering— y el reacondicionamiento de instalaciones, equipos y sistemas operativos.

En paralelo, se impulsarán nuevas tareas de exploración y evaluación geológica para identificar oportunidades y conocer el potencial mineral del área.

El objetivo de recuperar el empleo y la actividad económica

La paralización de Manantial Espejo, a fines de 2022, tuvo consecuencias sobre Gobernador Gregores. La interrupción de la producción significó la pérdida de puestos laborales, la reducción de contratos con proveedores y una disminución del movimiento económico que generaba la explotación.

El gobernador Claudio Vidal junto a Verónica Nohara, Country Manager de Minera Don Nicolás. FOTO: Archivo.

Por eso, uno de los ejes de esta nueva etapa será recuperar progresivamente la demanda de mano de obra y fortalecer la participación de empresas santacruceñas en la cadena de servicios e insumos de la actividad minera.

En el anuncio, las autoridades remarcaron que el proceso requerirá “profundizar el trabajo mancomunado entre el Gobierno Provincial, la empresa, los trabajadores, las organizaciones sindicales, los proveedores y las comunidades, construyendo acuerdos y generando las condiciones necesarias para avanzar con responsabilidad y una visión compartida”.

La articulación entre los distintos sectores será determinante para avanzar en la recuperación. El cambio de control de los activos es apenas el punto de partida de un proceso que requerirá esfuerzos técnicos, operativos y económicos antes de concretar la vuelta a la producción.

Nuevas exploraciones para ampliar el potencial del yacimiento

Otro de los aspectos centrales del proyecto será el desarrollo de campañas de exploración. La evaluación geológica permitirá identificar nuevas oportunidades y establecer las perspectivas productivas de Manantial Espejo.

El yacimiento está ubicado en el distrito geológico del Macizo del Deseado, a unos 50 kilómetros al este de Gobernador Gregores, en el departamento Magallanes. Durante sus años de actividad se consolidó como una de las operaciones metalíferas importantes de Santa Cruz.

En 2014, la explotación registró una producción de 60.800 onzas de oro y 3,7 millones de onzas de plata. Su planta llegó a contar con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 2.500 toneladas diarias.

La posibilidad de ampliar el conocimiento sobre los recursos minerales del área forma parte de la estrategia para construir una operación sostenible en el tiempo.

Un nuevo capítulo para la minería de Santa Cruz

La recuperación de Manantial Espejo representa una apuesta por volver a poner en valor una explotación que tuvo un papel importante en la historia productiva provincial.

La ley provincial de Cierre de Minas debutó con el fin operativo de la minera Triton.

“Manantial Espejo fue parte fundamental de la historia minera de Santa Cruz y hoy tenemos la oportunidad y el desafío de trabajar juntos para que vuelva a ser protagonista de su futuro”, destacaron en el comunicado.

La administración de Claudio Vidal busca que esta nueva etapa permita recuperar capacidad productiva, atraer inversiones y generar oportunidades laborales en la provincia. Para ello, será necesario sostener la coordinación entre el Estado, la compañía y los distintos sectores vinculados a la actividad.

Después de casi cuatro años sin extracción ni procesamiento, el cambio de control de Minera Triton abre una perspectiva de recuperación para Manantial Espejo. La rehabilitación de las instalaciones, el avance de las exploraciones y las inversiones previstas serán los primeros pasos para que el yacimiento vuelva a tener protagonismo en el desarrollo minero de Santa Cruz.